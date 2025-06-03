教宗任命卡爾博內為梵蒂岡城國衛生局局長

梵蒂岡城國衛生局現任副局長卡爾博內獲任命為局長，8月1日履新。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世任命卡爾博內（Luigi Carbone）為梵蒂岡城國政府衛生局局長。他目前是該衛生局副局長，曾擔任教宗方濟各的醫療聯絡人。卡爾博內將於8月1履新，接替本月份滿70歲的現任局長阿爾坎傑利（Andrea Arcangeli）。

阿爾坎傑利教授和卡爾博內醫生在專業上都出身於羅馬傑梅利綜合醫院。在梵蒂岡城國政府網站上發布的一篇訪談中，阿爾坎傑利表示，他在兩千大禧年接獲召叫，進入梵蒂岡，當時成立了急救復甦小組，他的任務是「管理醫療緊急情況」；後來，在時任局長布佐內蒂（Renato Buzzonetti）的安排下，他負責照顧若望保祿二世教宗的健康。2019年4月1日，阿爾坎傑利獲任命為梵蒂岡衛生局副局長，2020年8月1日升為局長。他回憶了2020年秋天新冠疫情最危急的時刻，以及之後的疫苗接種工作。然後，他指出，「這些年來，因著梵蒂岡城國政府的慷慨支持，更新了許多醫療設施」。比方說，放射科、心臟科、婦科、血管科使用的放射線和超聲波器材。另外，衛生局也擴大了一些服務，例如：物理治療、心理科和心理治療。有鑒於禧年，也採購了新的設備，尤其是兩輛最新款的救護車。

卡爾博內則表明，「在政府機構的最新指示下，勞工安全獲得了重視」。「接獲教宗的任命首先是一大榮幸」。新任局長深知這個「任務的份量，並對聖父教宗的信任深表感激」。

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