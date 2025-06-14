教宗為以色列和伊朗發出呼籲：不可對他者的存在作出威脅

教宗良十四世在禧年的接見活動上為中東局勢表示擔憂，邀請各方「秉持尊重態度彼此相遇，並且誠懇地對話」，齊心協力讓世界遠離「核威脅」。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月14日上午在梵蒂岡聖伯多祿大殿為體育界的禧年慶典舉行接見活動。這是普雷沃斯特教宗的首次禧年接見活動，也是自方濟各教宗患病及過世以來的首次禧年接見。在此機會上，教宗提及以色列和伊朗之間近日不斷升級的緊張局勢。

教宗說：「在伊朗和以色列，局勢不斷惡化。在如此微妙的時刻，我要再次大力呼籲發揮責任感和理智。」教宗指出，「為了建設一個更安全、沒有核威脅的世界，應當秉持尊重態度彼此相遇，並且誠懇地對話」。為締造持久的和平，其基礎理當是「正義、友愛和公眾福祉」。「誰都絕對不應該對他者的存在作出威脅。各國有責任支持和平的事業，啟動和解進程，促進那些能為每個人確保安全和尊嚴的解決之道」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html