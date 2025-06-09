良十四世：願聖神開啓修和之路，啓迪掌權者的心

在聖神降臨節的天皇后喜樂經祈禱中，教宗良十四世呼求和平的恩賜：“唯有內心平安的人，才能將和平帶入家庭、社會及國際關係中。”教宗呼籲各國政治領袖要有“勇氣”，“採取緩和與對話的行動”。教宗也特別關懷青年、學生和他們的教師，尤其是“那些將在未來幾天參加學業結束考試的人”。

（梵蒂岡新聞網）在當選伯多祿繼承人滿一個月之際，教宗良十四世於聖神降臨節天皇后喜樂經祈禱中，再次發出和平呼籲。他在聖伯多祿廣場向八萬名信友，以及透過媒體連線的眾人表達謝意，並呼籲大家向聖神祈求和平的恩典，好能在差異中彼此理解，勇於跨越界限。

願掌權者擁有對話的勇氣

教宗向聖母瑪利亞轉求，並祈願眾人熱切向聖神懇求和平的恩典。他強調，和平源自內心，必須在心中耕耘與培育。事實上，“唯有內心平安的人，才能將和平帶入家庭、社會及國際關係中”。

衝突局勢席捲全球每一個角落：俄羅斯宣布正在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克地區展開軍事行動；6月8日清晨，以色列對加沙地帶的空襲造成至少21人死亡。據半島電視台援引當地醫院消息報道，襲擊波及了賈巴利亞難民營以東的建築物，以及加沙城以東的多個地點。許多被媒體遺忘的戰爭，陷入僵局、愈演愈烈的局勢，每天都在奪走生命，其中往往包括無辜平民和兒童的犧牲。

對於世上所有這些因武器競逐而飽受摧殘的地區，教宗深切地表達了他的關懷。他的目光投向掌權者，這也是彌撒中的祈禱意向：“願復活基督的聖神在戰爭肆虐的地方開啓修和之路，啓迪掌權者的心，賜予他們勇氣，使他們能夠採取緩和與對話的行動。”

希望的使者

彌撒結束後，伯多祿繼承人再次將使命託付給平信徒善會、教會運動和新團體的代表——他們為慶祝屬於他們的禧年而齊聚梵蒂岡。教宗說：“親愛的弟兄姊妹，願你們藉著聖神的力量，從這個禧年中煥然一新地出發。去吧，將主耶穌的希望帶給所有人！”

對師生的關懷

教宗也不忘那些正迎來學年結束的學生與教師：“我願向所有青年、學生及他們的教師致意，特別是那些將在未來幾天參加學業結束考試的人。”

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