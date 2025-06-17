教宗接見馬達加斯加主教：你們要關懷司鐸，不要忘記窮人

教宗良十四世接見在禧年期間來羅馬朝聖的馬達加斯加主教，敦促他們“為人民、家庭、長者、孩童和青年做個希望的朝聖者”。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月16日在梵蒂岡宗座大樓接見了在禧年期間來羅馬朝聖的馬達加斯加的主教們。他鼓勵主教們說，“你們是牧人”，跨越聖門時“你們要記得，首先你們是羊群中的羊”，同時你們也要“為你們的人民、家庭、長者、兒童和青年，以及為司鐸、會士修女和貧困者，做個希望的朝聖者”。

接著，教宗說，“這次會見對我而言意義非凡，因為是我們的第一次會面”。他也表示，他個人對主教們決定一起來羅馬慶祝禧年表示欽佩，“這是團結合一的美好標誌，而且早已與敬愛的方濟各教宗商定好”。“此刻，我們也在精神上感受到他的臨在。”

教宗在講話中邀請主教們照顧和關懷在他們使命中的各類服務者，首先是司鐸。“他們是你們的首要合作者及你們最親近的弟兄，還有在服務中自我奉獻的會士修女”。教宗也敦促主教們“不要將目光從窮人身上移開”，他們是“福音的核心，是最先領受好消息的人”。“你們要在他們身上認出基督的面容。願你們對最弱小者的具體關懷始終激勵你們的牧靈行動。”

教宗說，“我跟隨方濟各教宗，邀請你們照顧我們的共同家園，保護馬達加斯加的美，它的美和脆弱都託付給你們了”。照料受造界是主教們“先知性使命”的“不可或缺的一部分”，教宗敦促主教們要教導信眾如何“運用正義與和平來保護受造界”。

此外，教宗也提到馬達加斯加的許多聖德芳表和福傳事跡：很多人“不怕被拒絕和迫害”，為“你們地方教會的傳教活力”做出貢獻。教宗提到戴索拉熱（Henri de Solages），他是“沒有因失敗和監禁而灰心喪氣的首位傳教士”。教宗也提到殉道聖人貝爾蒂厄（Jacques Berthieu）神父和真福拉蘇阿馬納里武（victoire Rasoamanarivo）。

教宗最後祝願，諸位聖人真福的芳表使馬達加斯加主教們在牧靈工作的成就與考驗中更加堅定地為基督和教會奉獻自己。

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