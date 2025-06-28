教宗良祝聖的幾位司鐸的故事

5月31日星期六，十一位執事在聖伯多祿大殿由教宗親自祝聖為司鐸。最小的28歲，最大的49歲。西滿表示：我要告訴年輕人，不要害怕讓上主打亂他們的生活。

（梵蒂岡新聞網）“我從工程學轉到哲學，那完全是另一門學問，但最後我的心情很平靜”。32 歲的西滿·特洛伊洛（Simone Troilo） 在談到他於 2016 年進入羅馬救主之母（ Redemptoris Mater ）修道院時，這樣說道。西滿在家中的六個孩子中，排行第三。他從小就隨著全家人加入堂區的新慕道團體的信仰旅程，他的堂區就在羅馬的聖若望拉特朗大殿附近。

高中畢業後，西滿修讀三年制的建築工程學課程，並開始意識到他無法在自己的生命中感受到他一直聽到的那份天主的愛。在要理傳教員們的支持下並在祈禱中，西滿向天主敞開心扉，進入修道院的決定逐漸成熟。

在聖若望大殿舉行的教區守夜祈禱

九年後的 5 月 31 日，西滿在聖伯多祿大殿蒙教宗良十四世祝聖為司鐸。與他一起獲祝聖的，還有另外三位在救主之母修道院接受培育的同學，以及七位羅馬大修院的學生。祝聖禮舉行前的5月29日晚上，羅馬教區在聖若望拉特朗大殿為新司鐸舉行了守夜祈禱。他們先聆聽了要理講授，然後分享了他們各自的聖召旅程。

西滿、瑪竇，以及聖經的話語

在西滿的選擇中，《聖經》具有重要的角色。他說：“聖保祿寫給哥羅森人的書信中的一段話提到，‘你們要服事主基督’。直到二十歲，我一直認為我會結婚、成家、生兒育女。但是從那一刻起，我想通了，更加樂意順服天主的旨意，這也體現在我對修道院的選擇上。”對於 28 歲的瑪竇·倫齊（Matteo Renzi ）來說，《聖經》也是主要的嚮導。他說：“我 16 歲時，參加了一次避靜活動，我讀了耶肋米亞蒙召叫的那一段。兩年後的一個晚上，我又讀了耶穌與伯多祿交談的那段記述。”這些《聖經》的話語都為他的召叫具有“決定性”，將他帶到智利和巴西進行傳教使命。現在他將被安排在一個堂區服務。

方濟各和加俾厄爾，祈禱和世青節

方濟各·梅洛內（Francesco Melone） 在修道院時專注於青年組的工作，祈禱的光芒照亮了他的信仰行程。在這個認為“奉獻給上主是逆流而上”的社會中，上主向他們說話。現在，方濟各的生命已經改變，他將在一個堂區工作。方濟各說：“你們要信賴天主。我所走的這條路讓我真正感到幸福。”

青年中的青年，在2016年克拉科夫世青節的機會中，加俾厄爾·迪布吉亞尼克（Gabriele Di Menno Di Bucchianico）感到“內心空虛和悲傷，這種感覺是沒有跟隨我心中所感受的召叫”。他放棄了生物醫學工程系，進入修道院。他表示：“工程學並不是我要走的路，聖召對每個人來說都是不同的，只要樂於跟隨上主就足夠了。”

恩里科·瑪利亞和安德肋“晚來”的聖召

對於恩里科·瑪利亞·特魯夏尼（Enrico Maria Trusiani ）來說，司鐸職的召叫完全改變了他的方向，36 歲那年辭去公司管理人員的工作，到大修院讀書。他說：“在世人眼裡，我失去了很多，但雖然我擁有一切，內心卻不平靜，我沒有像天主所期望的那樣去愛。現在，我不會再走回頭路，因為美好在於奉獻自己。”

49歲的安德肋·阿萊西（Andrea Alessi）也是一位“遲來”的聖召的司鐸。他曾是一名軍官，在一次專為殘障人士提供設備的沙灘上做義工時，他用心考慮了自己的選擇。他在見證中表示：“在祈禱、服務與分享中，我強烈且清楚地感到司鐸的召叫，尤其從《來跟隨我》這首歌曲中感到被召喚。我想成為司鐸，做天主手中的工具，就像教宗在與樞機舉行的共祭彌撒中所說的‘讓自己消失，好讓基督留下’。”

我們請西滿·特洛伊洛更深入地講述他蒙召成為司鐸的故事、他在修道院接受培育的行程，以及他在晉鐸前的心情。

你的聖召是如何產生的？你進入修道院的決定是如何形成的？

我出生在一個基督徒家庭，一直聽長輩談論天主和祂的愛。但在長久的一段時間內，我沒有在個人生活中實際感受到這份愛。新慕道團在這方面對我有很大的幫助，首先讓我更認識自己，包括我的弱點。在這段行程中，尤其讓我認識到我與父親之間的關係，這關係有些困難。上主透過要理傳教員和許多途徑，例如祈禱，幫助我從這種情況中得到治癒。我與父親和好了，並且能夠請求他的寬恕。就這樣，也透過其他事件，我看到上主在我的生命中做工，我對祂的感激與日俱增。我更深入閱讀聖保祿致哥羅森人的書信，讀到這位使徒所說的“你們要服事基督，上主”時，我感受到一股強烈的渴望，要服事上主，但我還不知道以什麼方式。我二十歲前，一直認為我要結婚、成家、生子。有了要服事上主的感受後，我更加敞開自己的心智，更加樂於承行天主的旨意，祂的旨意在我選擇修道時便顯示出來。那時，我讀三年制的建築工程學已是最後一年。我開始更常去參與彌撒，花更多時間閱讀《聖經》。這是一個相當循序漸進的過程，之後我作出這個改變一切的決定。

你在修道院的9年生活中，是什麼，以及是誰在支持你走這條路？

無疑，培育者的幫助是最重要的。無論是與校長或副校長，尤其是與修道院的神師安多尼·格拉博內（Antonio Grappone）神父的接觸，對我幫助很大，使我總能保持真誠。我總是可以向他傾訴，他在分辨方面給了我很大的幫助，使我做出正確的選擇。另一件事非常重要，在分辨方面，培育者總是讓我們有很大的自由。最重要的是，總是要真誠，可以向他們傾訴一切。

您會給正在嘗試分辨自己聖召的年輕人什麼建議？

我重複聖若望保祿二世的話，這話教宗良十四世也說過：不要害怕。不要害怕讓天主和聖神打亂你的生活。我對聖召進行分辨的一個因素是：讓上主進入我的計劃。我的建議是，不要將自己的想法和打算封閉起來，卻要順從天主對我們生命的安排，祂的安排永遠都是奇妙的。

教宗良十四世將親自主持祝聖司鐸禮儀，你感到激動嗎？

我和其他將與我一同被祝聖的修生都非常高興。我們本應在5月10日受祝聖，但由於教宗方濟各的去世，日期被推遲了。祝聖的日期一直沒有確定，後來聽說良十四世會儘早為我們祝聖，我們非常高興。這是一個驚喜，我們感覺到這位教宗對整個教會的愛，顯然，也特別愛我們的羅馬教區。上主對祂所有的許諾是信實的。現在耶穌升天節快到了，接著又是聖神降臨節，我看到上主關於聖神的許諾總是在實現。藉著晉鐸的這份新恩寵，我看到上主總是信守諾言，永遠是信實的。

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