聖伯多祿募捐活動是與教宗共融的標記

教宗良十四世在帶領大家誦念三鐘經後，感謝所有透過捐獻支持他牧職的人。

（梵蒂岡新聞網） “在這個節日中，同時也慶祝聖伯多祿募捐活動日，這節日標誌著與教宗的共融，以及對他宗徒職務的參與。我衷心感謝所有的募捐者，是你們支持我作為伯多祿繼承人所走的第一步。”這是教宗在6月29日，聖伯多祿及聖保祿宗徒節日，主持三鐘經祈禱活動後所講的話，這天傳統上是收集募款的日子以支持教宗服務普世教會的使命。實際上，聖伯多祿募捐活動的意義是實踐那具有悠久歷史的團結去支持教宗宣講基督的福音、促進和平，並協助處於困境中的人們。

為支持這項使命，聖座經濟秘書處與聖座傳播部特別準備了一系列說明資料與多媒體內容，介紹聖伯多祿募捐活動的意義。信友可通過官方網站，經由安全的線上方式捐款。

幾天前，聖伯多祿募捐活動公布了年度報告。報告指出，2024年聖伯多祿募捐活動的收入是5800萬歐元，相較於2023年的5200萬歐元有所增加。其中，有1330萬歐元被用於支持來自全球66個國家，共239項社會與經濟援助項目，比2023年增加了600萬歐元。

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