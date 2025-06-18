教宗府公布教宗良十四世7至8月的活動安排

教宗良將在羅馬近郊的岡道爾夫堡夏宮度過暑期。

（梵蒂岡新聞網）聖父教宗良十四世將於7月6日主日下午前往岡道爾夫堡夏宮，開始一段暑期休息時間。7月13日主日，教宗將於上午10點在岡道爾夫堡的宗座堂區聖多默堂（Tommaso da Villanova）舉行彌撒，中午12點在岡道爾夫堡夏宮前自由廣場誦念三鐘經。

7月20日主日，教宗將於上午9點半在阿爾巴諾（Albano）主教座堂舉行彌撒，中午12點再次在岡道爾夫堡自由廣場誦念三鐘經。當天下午，他就返回梵蒂岡。

教宗將在7月份暫停所有私人接見活動，並於7月2日、9日、16日及23日暫停週三公開接見活動。7月30日將恢復週三公開接見活動。

8月15日星期五上午10點，教宗將在岡道爾夫堡的宗座堂區舉行彌撒，中午12點在自由廣場誦念三鐘經。8月17日主日中午12點，教宗將再次在自由廣場誦念三鐘經，然後當天下午返回梵蒂岡。

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