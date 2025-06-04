教宗公開接見：願我們所有人都能慷慨熱情地回應天主的召叫

教宗在他就任宗座後的第三次公開接見活動中，省思了耶穌講的雇工的比喻。教宗說：“願我們所有人，尤其是年輕人，都能夠慷慨熱情地回應天主的召叫，到祂的葡萄園裡工作！”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月4日在聖伯多祿廣場主持公開接見活動，繼續“耶穌基督--我們的希望”為主題的禧年要理講授。以下是當天的要理摘要：

親愛的弟兄姐妹們，

我們繼續展開以“耶穌基督--我們的希望”為主題的禧年要理講授，今天我們要共同省思耶穌講的雇工的比喻（瑪廿1-16）。那位家主給最後時刻受雇的工人支付了同等的酬勞，他正是我們天父的形象。天主不斷走出去，尋找那些轉向祂的人們。天主會以愛和慷慨豐厚地回報那些回應祂邀請的人們，即使他們遲到，但祂仍願意與他們分享圓滿及永恆生命的國度。天主從不放棄我們；祂總是隨時接納我們，為我們的生命賦予意義和希望，儘管我們的處境看似絕望，或是我們的貢獻是那麼地微不足道。願我們所有人，尤其是年輕人，都能夠慷慨熱情地回應天主的召叫，到祂的葡萄園裡工作！

在要理講授結束之際，教宗也用意大利語問候了全球華人。他說：“我向講中文的人們致以親切的問候。親愛的弟兄姐妹們，我鼓勵大家常懷喜樂，永遠在上主的道路上行走”。最後，教宗降福了大家。

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