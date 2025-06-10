《秘魯的良》紀錄片：普雷沃斯特教宗的傳教生涯

本新聞網即將播出紀錄片，帶領觀眾走訪秘魯的奇克拉約、丘盧卡納斯、卡亞俄、利馬、特魯希略，通過那些曾與這位奧斯定會教宗相識的人、他的合作者或者受到他幫助的人的講述和見證，來了解這位教宗。

（梵蒂岡新聞網）梵蒂岡媒體近日要推出的紀錄片《秘魯的良》（León de Perú），講述的正是現任教宗良十四世曾經以傳教士、本堂神父、老師、培育者、主教、朋友的身份在秘魯留下的足跡。這部紀錄片帶領觀眾穿行於丘盧卡納斯（Chulucanas）、特魯希略（Trujillo）、利馬（Lima）、卡亞俄（Callao）、奇克拉約（Chiclayo），走進大小城市、村莊、郊區、教區、學校和修會。普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）在這裡先後履行了司鐸和主教的牧職，主持彌撒、宣講福音、培育修道人，與青年人相遇，並在厄爾尼諾洪災和新冠疫情中實踐仁愛。

普雷沃斯特在秘魯推動牧靈與社會事業，通過他的多位合作者，以及他傾聽、支持和幫助對象所分享的經驗，我們得以略知一二。在紀錄片中作見證的有幾位主教、奧斯定會會士，以及堂區主任神父。在這片土地上，曾經還是宗座署理的普雷沃斯特向失業和飢餓的人提供幫助、食物和藥物。他在擔任奇克拉約主教時，面對洪災，迅速地投入救援中。當地明愛會前主任塞薩（Janina Sesa）女士也作了見證，講述在鄉下如何為危重病患保障氧氣。

另一名見證人是貝爾塔（Berta）,她是“羅伯特神父”在特魯希略所設立的慈善食堂裡的一位廚師，這些食堂為那些貧困的家庭提供食物。再者，一些見證者也娓娓道來他們的經歷。例如：修女們將西爾維婭（Sylvia）從賣淫的世界中解救出來，她的勇氣啟發了普雷沃斯特設立了反人口販賣委員會；還有赫克托（Hector）和他的女兒米爾德麗德（Mildred），如今的教宗正是她洗禮時的代父。

每一個見證人都分享了自己是怎樣度過5月8日宣布教宗當選那一夜。他們每個人都向教宗發送了祝賀的訊息。

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