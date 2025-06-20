教宗視察梵蒂岡廣播信號發射中心

教宗良十四世在晉鐸週年紀念當天前往羅馬城外小鎮聖瑪利亞‧加勒里亞，視察梵蒂岡廣播信號發射中心。教宗感謝職員們即使在節日也盡忠職守，並讚賞他們的服務抵達那些「只有少數電台才能觸及」的地方。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世6月19日上午前往羅馬郊外西北部的小鎮聖瑪利亞‧加勒里亞（Santa Maria di Galeria），視察聖座傳播部梵蒂岡廣播電台的短波信號發射中心。該中心於1957年啟用，屬於聖座的治外法權區域。

聖座新聞室在Telegram通信平台上表示，教宗會見了發射中心的職員，與他們親切交談。教宗在短波訊號控制室裡坐下，並且聽取有關天線、信號發射和數字災難恢復系統的報告。適逢教宗晉鐸43週年紀念，職員為他準備了簡單的茶點，一同歡慶。

此外，教宗也強調，梵蒂岡電台以短波抵達那些只有少數電台才能觸及的地方。他在拉丁美洲和非洲傳教期間，能收聽梵蒂岡電台的短波廣播節目是一件寶貴的事。教宗再次肯定了傳播工作的福傳價值。

教宗最後降福了在場眾人，感謝他們即使在當天聖體聖血節這樣的節日，也依然盡忠職守。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html