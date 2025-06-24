幸福的司鐸：教宗將與負責聖召牧靈工作的陶成者相聚

在修生和司鐸的禧年慶典期間，聖座聖職部將舉行相遇、省思和分享活動，主題是「我稱你們為朋友」。教宗良十四世將親臨現場。

（梵蒂岡新聞網）在修生和司鐸的禧年慶典期間，聖座聖職部將於6月26日下午3點至6點在和解大道音樂廳舉辦一場相遇、省思和分享的活動，主題為「幸福的司鐸，我稱你們為朋友」（若十五15）。屆時，教宗良十四世也將親臨現場，向所有聖召牧靈和修道院的陶成者發言。

本次活動的主題旨在強調，司鐸聖召的核心是與基督善牧的友誼和為天主子民的服務。眾人應當發現並回應耶穌善師的召叫、那首先邀請人獲得幸福的召叫。

當天的活動將在祈禱中展開。聖座聖職部部長余興植（Lazzaro You Heung sik）樞機發表開幕致詞後，五位講者要分享聖召牧靈的經驗，提供關於最佳實踐的全球視野。

緊接著是本次活動的核心，即教宗良十四世的講話。這是一段聆聽並省思當今司鐸聖召意義的時刻，反省其美妙、成聖的召叫，以及日常牧職的共融。然後，可能會有對話的空間，開放在場眾人提問、作見證並作經驗交流。

隨後，活動的第二部分著重於修生初步培育的最佳實踐，五位來自非洲、亞洲和南北美洲的見證人將上台作分享。最後，活動參與者將於當天傍晚6點在梵蒂岡聖伯多祿大殿內參加為聖召祈禱的守夜禮。

本次聚會為免費活動，但要事先在聖座聖職部的網站（http://www.clerus.va）上登記。座位有限，請及早報名參加。

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