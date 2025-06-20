教宗良十四世6月19日紀念晉鐸43週年

43年前，普雷沃斯特在聖座教義部對面的聖婦莫尼加堂晉鐸，2023年這座聖堂成了他的領銜聖堂。

“我無法用普通的麵包使你們每個人都得飽餘。天主的聖言才是你們的食糧。我用養育我自己的聖餐來養育你們。我是你們的僕人”。這是聖奧斯定講道集第339篇中的一段話，普雷沃斯特1982年6月19日晉鐸那一天收到了印有這句話的紀念卡。卡片上的圖像是15世紀一幅俄羅斯的最後晚餐聖像。

43年前，27歲的羅伯特·方濟各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）成了司鐸，祝聖禮是在距離梵蒂岡僅幾步之遙的聖婦莫尼加堂舉行的，由比利時的總主教雅多（Jean Jadot）主禮。晉鐸的5年前，普雷沃斯特加入聖奧斯定會，並於1981年發永願。1985年，他被派往秘魯傳教，在丘盧卡納斯（Chulucanas）和皮烏拉（Piura）兩個城市服務。

晉鐸紀念卡上所選的段落與聖奧斯定的其它教導相呼應，這位聖主教尤其在《聖詠釋義》（ Esposizioni sui Salmi 103, III, 9）中寫到，“你若服侍基督所服侍的人，你便是基督的好僕人。那位用祂寶血使你獲得自由，也使你成為我的僕人。你們要愛你們的僕人，但要因上主的名。讓祂賞賜我們恩典來善盡服務，因為願意與否，我們都是僕人；然而，若我們出於自願，我們的服務就不是出於必要，而是出於愛德。

關於成為僕人、屬於天主、並服侍於天主子民的思想，教宗在5月31日在聖伯多祿大殿主持晉鐸彌撒的講道中再次提及，勸勉那些即將被祝聖的新司鐸效法基督，做個屬於天主的人、天主的僕人，與現實世界相連結。天主將有血有肉的人放在司鐸的旅途中，司鐸是為了他們而被祝聖，不與他們分離，也不把恩典當成某種特權。我們屬於天主！這是莫大的財富，而且在分享中倍增。

1982年，普雷沃斯特在聖婦莫尼加堂晉鐸，2023年9月30日教宗方濟各把此堂授予新樞機普雷沃斯特，作為他的领衔圣堂。

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