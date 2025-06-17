教宗良接見梵蒂岡天文台暑期班學員

教宗良接見了24位年輕的天文學家，他們於6月1日至27日在羅馬近郊的岡道爾夫堡夏宮參加梵蒂岡天文台暑期班，本屆的主題是“用詹姆斯·韋伯太空望遠鏡探索宇宙”。教宗勉勵他們說：“你們要盡可能地慷慨分享你們的所學和經驗。”

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世於6月16日上午在梵蒂岡樞密會議廳（Sala del Concistoro）接見了參加第19屆梵蒂岡天文台暑期班的24位年輕天文學家。在接見中，教宗引用聖奧斯定的話，指出“天主將‘種子’播撒在宇宙和諧中”，天文學家應該“毫不遲疑地去分享那源自於默觀這些‘種子’的喜悅和驚奇”（參閱：《創世紀釋義，五23、44-45》）。教宗特別邀請這些年輕的天文學家分享他們的知識。“永遠不要忘記，你們所做的一切都是為了造福我們所有人。你們要盡可能地慷慨分享你們的所學和經驗。”

科學的探索是為了全人類的福祉

天文望遠鏡的建造本身就是集體努力的成果，科學探索的漫漫長路需要通力合作，而且必須為全人類的知識增長而服務。教宗指出，“你們每一位都屬於一個更大的團體。想想在過去的30年中那些建造這座太空望遠鏡和相關儀器的人，以及針對這座太空望遠鏡去研究各項科學概念的人。除了你們的同僚科學家、工程師和數學家的貢獻之外，也正是因為你們的家人和眾多朋友的支持，你們才得以參與這項非凡事業，以全新的方式欣賞圍繞著我們的世界。”

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