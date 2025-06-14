阿庫蒂斯和弗拉薩蒂將於9月7日一起榮列聖品

教宗良十四世在公開常務樞密會議上確定兩位年輕真福封聖的日期，同時也宣布了其他七位真福的封聖日期。真福阿庫蒂斯的封聖大典本應於4月27日舉行，因教宗方濟各的去世被暫時推遲。

（梵蒂岡新聞網）卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）和皮耶·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）的封聖大典將於今年2025年9月7日舉行。教宗良十四世於6月13日上午召開的公開常務樞密會議上宣布了這個日期。這次樞密會議在梵蒂岡的宗座大樓舉行，會上也對幾位真福的列聖品案進行了表決。

方濟各教宗的宣布

將少年阿庫蒂斯和青年學生弗拉薩蒂列入聖品是貝爾格里奧教宗於去年2024年11月20日的公開接見活動中宣布的，當時在聖伯多祿廣場上爆發了雷鳴般的掌聲。阿庫蒂斯已於2020年10月10日在亞西西榮列真福品，他的封聖日期原訂於今年4月27日，復活期第二主日，也稱為天主慈悲主日，其間正值舉行禧年青少年慶典。

弗拉薩蒂的封聖日期原訂於7月28日至8月3日的禧年青年活動期間。在方濟各教宗去世當天，阿庫蒂斯的封聖大典被暫時推遲，但迄今為止並沒有關於弗拉薩蒂封聖大典的消息。

如今，教宗良十四世將這兩位青少年的榜樣在同一天載入聖人的名冊，意義非凡。這兩個人生活在不同的時代，經歷也相去甚遠，但他們因對基督的摯愛而聯繫在一起，都能向與他們相遇的人傳遞這個愛。

七位真福將於10月19日榮列聖品

在6月13日的樞密會議上，教宗也確定了其他7位真福列聖品的日期，即在今年10月19日主日舉行。在這7位真福中有兩位殉道者：亞美尼亞的總主教馬洛陽（Ignazio Choukrallah Maloyan），死於1915年1月的滅族屠殺；巴布亞新幾內亞的平信徒圖羅特（Peter To Rot），1945年不顧日本軍隊的禁令，繼續使徒工作而被殺。他將是巴布亞新幾內亞的首位聖人。

此外，將榮列聖品的還有波利尼（Vincenza Maria Poloni）修女，維羅納慈悲姐妹修女會的創始人；馬蒂內斯（Maria del Monte Carmelo Rendiles Martínez）修女，耶穌婢女會的會祖；特龍卡蒂（Maria Troncatti）修女，母佑會的成員。

還有兩位平信徒也將於10月19日榮列聖品，一位是委內瑞拉人埃爾南德斯（José Gregorio Hernández Cisneros），在俗方濟各會的成員，被稱為“窮人的醫生”，為窮人治病，甚至為他們支付醫藥費；另一位是隆哥（Bartolo Longo），龐貝玫瑰經聖母朝聖地的創建者，在意大利，甚至在全世界深受愛戴。

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