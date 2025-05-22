聖座願意接待和平談判，意大利總理為此向教宗致謝

意大利總理辦公室在一份公告中提到教宗良十四世與該國部長會議主席梅洛尼通電話，後者感謝聖座為和平做出的努力。

（梵蒂岡新聞網）深深感謝教宗良十四世，他為促進和平不懈努力，並願意在梵蒂岡接待有關烏克蘭問題的談判。意大利總理辦公室在一份公告中如此寫道，並對教宗和意大利部長會議主席梅洛尼（Giorgia Meloni）5月20日通電話的結果表示讚賞。

公告特別指出，在與教宗通電話前，梅洛尼總理當天先“與美國總統特朗普和其他歐洲領導人”進行了電話會談。他們請意大利總理確認梵蒂岡是否願意接待談判。

教宗早已於5月14日接見東方教會禧年活動參與者時就已表示，願意“盡一切努力”讓“這和平得以傳播”，並重申聖座願意成為敵對者面對面交談的地方，進而“讓各地的百姓能重拾希望，恢復應有的尊嚴，即和平的尊嚴。人們渴望和平”。教宗衷心向全球領導人發出呼籲：“讓我們見面，讓我們交談，讓我們協商。”

隨後，聖座國務卿帕羅林樞機在回答記者提問時，解釋了聖座意願的具體含義。也就是說，梵蒂岡提供“雙方直接會晤的”場所，以便能夠開啟“直接談判，至少可以談談。這是場所的提供。我們一直如此說，也總是重申：‘我們願意幫忙。如果你們想要見面，聖座、梵蒂岡可能會是一個非常合適的場所。’”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html