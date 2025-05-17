塔格萊樞機：良十四世是在聆聽中領導的傳教牧者

聖座福音傳播部代理部長塔格萊樞機向本新聞網講述他參加兩次選舉教宗會議的經驗，以及他對普雷沃斯特教宗的認識。

（梵蒂岡新聞網）5月7日至8日，塔格萊樞機與普雷沃斯特樞機在選舉教宗會議中比肩而坐；5月16日，塔格萊樞機與普雷沃斯特教宗在梵蒂岡宗座大樓再次相見。塔格萊樞機與普雷沃斯特相識多年，自2023年起在聖座共事，前者是福音傳播部代理部長，後者領導主教部，兩人頻繁進行溝通交流。塔格萊樞機在晉見教宗良十四世後，接受本新聞網採訪，分享他對新教宗的認識，以及他在選舉教宗會議中的靈性經驗。

塔格萊樞機首先表示：「我最初是在馬尼拉和羅馬遇見教宗良十四世的，他當時還是聖奧斯定會總會長。從2023年起，我們兩人都在聖座部會服務。他能夠深入且耐心聆聽。在作決定前，他會先仔細研究並省思。他表達出他的感受和見解，卻不願意強加於人。在關係裡，良教宗帶來一股在祈禱與傳教經驗中培養出來的寧靜溫暖。」

談到兩次參加選舉教宗會議的經驗，塔格萊樞機說：「我參加了兩次選舉教宗會議，並視之為真正的恩典。2013年舉行選舉教宗會議時，本篤十六世還在世，而2025年舉行選舉教宗會議時，方濟各教宗已經進入永生。我們必須考慮到背景與氣氛的差異。」

再者，這兩次選舉教宗會議，分別是「獨一無二且無法複製的經驗」，也有相同的要素。塔格萊樞機坦言：「2013年，我疑惑為什麼我們要在選舉教宗時身穿詠禱服飾。後來，我明白並體會到，選舉教宗會議是一項禮儀，在這個時間和空間裡，我們要祈禱，要聆聽天主聖言、天主聖神的律動，以及教會、人類和受造界的嘆息，並且淨化個人與團體的動機，欽崇和朝拜天主。」

「方濟各和良十四世都是在第二天的選舉中當選為教宗。選舉教宗會議教導我們，也教導我們的家庭、堂區、教區和國家，只要我們敬禮真天主，就有可能萬眾一心、眾志成城。」

然後，聖座福音傳播部代理部長透露了普雷沃斯特樞機在選舉教宗會議中的反應。看到得票數攀升，普雷沃斯特樞機「一邊維持笑容，一邊深呼吸，神聖的接受與神聖的敬畏並存」。那時，塔格萊樞機默默地為普雷沃斯特樞機祈禱。「得票數達到所需的三分之二時，現場響起如雷的掌聲，類似於方濟各當選為教宗時那樣。樞機們向他們的弟兄普雷沃斯特樞機表達歡喜與感激。但那也是他與耶穌的親密時刻，我們不能夠介入、不應該干擾。」當時，塔格萊樞機對自己說：「我們要讓神聖的靜默籠罩著耶穌和伯多祿。」

普雷沃斯特是土生土長的美國人，在秘魯傳教，履行司鐸與牧者的職務，後來成為主教。對此，塔格萊樞機認為，「他在人性、文化、宗教和傳教方面的陶成將會為他的伯多祿牧職賦予獨特的面貌。而這點適用於所有教宗，每一位教宗都以其獨特的人性活出並履行他的伯多祿牧職」。「良教宗在多個大洲和多元文化中的經驗，當然有益於他的宗座牧職，而且也將惠及整個教會」。

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