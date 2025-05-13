聖座主教部溫幗儀修女：良十四世靈修深厚、心胸寬闊

母佑會溫幗儀修女是在聖座主教部服務的三名修女之一。她向本新聞網談論與普雷沃斯特樞機共事的經驗：他的聆聽能力，以及做決策時的寧靜祥和，令我深受觸動。

（梵蒂岡新聞網）母佑會溫幗儀（Yvonne Reungoat ）修女於2022年7月蒙方濟各教宗任命為聖座主教部的三名女性成員之一，與當時同為主教部成員的普雷沃斯特（Robert Prevost）主教共事，直到後者當選為教宗為止。溫幗儀修女向本新聞網講述了她與教宗良十四世的合作經驗。

這位母佑會修女說：「我親身經歷了聖座主教部首次迎來三名女性，當時普雷沃斯特是主教部的成員。後來他成了部長，我能很實際地體會到，他對於婦女在教會內能承擔的責任予以接納、合作、信賴和重視。」

關於普雷沃斯特教宗的特質，溫幗儀修女表示：「我體會到他人格特質的幾個方面，那就是：他是傳教士，他關心窮人、生態和移民，這些他早就具體表現出來。此外，他也是個靈修深厚的人。」

細談教宗良十四世先前在主教部的工作，溫幗儀修女指出，「作為聖座主教部部長，普雷沃斯特展現出樸實與開放的態度。他非常小心謹慎，以確保主教候選人符合方濟各教宗的期許，並且會在他們的教區內採用方濟各教宗所提倡的福音風格」。

舉例來說，這些主教候選人必須「真的是他們子民的牧人，有能力關懷司鐸和人群，也就是說，他們要擅長處理關係，有良好的分辨能力、心胸開闊，尤其要對大公運動對話和跨宗教間交談敞開心胸，並且懂得做決策和提供指示」。

溫幗儀修女表示，「這些都是在分辨新主教人選時對候選人的考量，同時也要考慮到每個教區的現況及其挑戰。當時的普雷沃斯特樞機、今天的教宗良十四世經歷了這一切，而且他能聆聽並深入探究現況，以便於理解和明白那些要理清的頭緒，比方說，一些可能會與侵犯或道德有關的風險。我看到他在處理這些事情時，細緻入微又有責任感」。

最後，提到近日的情況，溫幗儀修女說：「這幾天，看到世界如何關注教會，一方面在方濟各教宗患病時同心祈禱、為他的辭世同感悲痛，另一方面等待新教宗、迎接新教宗，看到這一切令我為之觸動。這展現出世界對教會的期望。教宗良十四世自然並不孤單，他是給予方向的牧者，而整個教會必須感到有這個責任跟在他身後，並且與他同行。」

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