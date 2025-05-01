樞機們探討聖座經濟與財政狀況

樞機團第七場會議於4月30日舉行，共有181位樞機參與，其中124位具選舉權。會議涉及多個議題，討論焦點之一是經濟架構如何持續支持教宗的改革進程。5月1日為假日，全體大會暫停。

（梵蒂岡新聞網）4月30日上午，樞機團第七場會議在梵蒂岡召開，共有181位樞機出席，其中124位樞機有投票權。聖座新聞室主任布魯尼表示，會議自上午9時至12時30分持續舉行，多位負責聖座經濟與財政事務的樞機發言，通報相關工作進展。

聖座經濟委員會協調人馬克思樞機（Reinhard Marx）首先發言，介紹當前面臨的挑戰、問題與建議，特別從可持續性的角度出發，強調經濟結構必須繼續為教宗的改革服務。

與會發言者還包括：宗教事業局樞機委員會主席順伯恩樞機、羅馬聖教會總司庫法雷爾樞機。教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機介紹了愛德工作的相關活動；梵蒂岡城國政府榮休主席貝赫斯樞機則分享了有關梵蒂岡城國內的具體狀況，提及一些翻修工程的進展。5月1日適逢節日，全體大會暫停，下次會議定於週五9時舉行。

會議主題與運作

會議期間有14位樞機發言，探討多個主題，包括：天主子民的教會論、眾議精神與主教集體領導，其目標在於克服教會內部的極化現象；司鐸與奉獻生活聖召的現狀；以及福傳使命，特別強調信仰生活的見證與宣講內容之間的一致性。與會者提到，當今教會的分裂與社會撕裂是一種“創傷”。多位樞機也援引《梵二大公會議》文件，特別是《教會教義憲章》（Lumen Gentium）與《論教會在現代世界牧職憲章》（Gaudium et spes）。

新聞室指出，全體會議期間，發言後並無安排小型討論，但中場有一次較長的休息時間，供樞機們進行交流討論。布魯尼同時表示，當日早上發表的一項聲明，即確認所有在場樞機選舉人擁有投票權，以及貝丘樞機自願不參與選舉教宗的決定，是“源於全體會議中的共識”。聲明也呼籲全體天主子民以祈禱陪伴教會此刻的行程。

樞機缺席情況

根據昨日發布的簡報，目前有兩位樞機因健康因素，確認將不出席選舉教宗會議。至今尚有9位選舉人尚未抵達，但未透露具體抵達時間。需要強調的是，每日會議僅樞機出席，聖座其他人員不獲邀列席。

選舉教宗會議的進一步安排

關於5月7日即將舉行的選舉教宗會議，相關細節也已公布。當天上午10時，聖伯多祿大殿將舉行“選舉教宗彌撒”（Missa pro eligendo Pontifice），其後，樞機們將遷入聖瑪爾大之家，在選舉教宗會議期間居住於此。在此之前，每位樞機仍居於羅馬原本的住所，因此相關房間需事先騰空，並進行必要的準備和清理工作，以迎接選舉期間的入住。教宗方濟各在聖瑪爾大之家的住所將保持封閉，直至選出新的教宗，其內物品由繼任者處置。

除5月7日當天下午僅舉行一次投票外，接下來的投票日將每日舉行四次投票——上午兩輪、下午兩輪。煙囪的“白煙”或“黑煙”也將每日兩次燃起，分別在上午投票結束和下午投票結束之後釋放。若某日較早時間已有新教宗當選，“白煙”將提前釋放。選舉教宗會議期間不提供同聲傳譯服務。

在新聞簡報中，亦提及薩拉熱窩榮休總主教普利奇（Vinko Puljić）樞機身體狀況惡化的情況。在醫生允許下，他仍將出席選舉教宗會議，並可能在聖瑪爾大之家完成投票程序。若還有其他類似個案，將視情況公布相關安排與具體時間。

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