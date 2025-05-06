選舉教宗會議現場執勤人員宣誓

依照《主的普世羊群》宗座憲令規定，選舉教宗會議的現場執勤人員已於5月5日下午在梵蒂岡宗座大樓保祿小堂進行了宣誓。他們當中有教宗禮儀員、祭衣室人員、清潔人員、醫生、護理人員和聽告解司鐸。

（梵蒂岡新聞網）「我承諾並宣誓，對於直接或間接與選舉教宗的投票與開票有關的事，嚴格保密，不對任何不屬於樞機團中有選舉資格者洩漏機密。我將終身保守秘密，除非收到新當選的教宗或他的繼承人明確授予的特權。」

這是選舉教宗會議現場執勤人員5月5日下午在梵蒂岡宗座大樓保祿小堂宣誓的內容。此外，他們也承諾對接下來在選舉教宗會議期間在梵蒂岡城國境內發生的一切嚴格保密，尤其是選舉教宗的相關事宜。他們還宣誓要遵守嚴禁使用錄音和攝像工具的禁令，否則會被處以絕罰。

此宣誓禮依照若望保祿二世教宗1996年2月22日頒布的《主的普世羊群》宗座憲令進行。依規定，所有要在即將召開的選舉教宗會議上現場執勤的人員，必須在會議前宣誓保密。這些人員是「羅馬聖教會總司庫和三位輔佐樞機批准的聖職人員和平信徒」。

本次的宣誓者當中，除了樞機團秘書和教宗禮儀長拉韋利總主教以外，還有7位教宗禮儀處禮儀員、選舉教宗會議主席樞機揀選來輔助他履行這項職務的聖職人員、在教宗祭衣室工作的兩位奧斯定會會士、不同語言的聽告解司鐸、醫生和護理人員、宗座大樓電梯服務人員、食堂和清潔人員、花卉和技術處人員、聖瑪爾大之家與宗座大樓之間往返的接駁車服務人員、教宗瑞士衛隊指揮官和一名長官、西斯汀堂周圍的守衛，以及梵蒂岡城國安全及民防局局長和他的幾位助手。

在宣誓禮上，所有人瞭解了宣誓的意義後，在羅馬聖教會總司庫法雷爾樞機面前進行了口頭宣誓，並且親自在宣誓書上簽名。教宗府首席書記團的兩名成員在場作了見證。

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