教宗任命佩戈拉羅蒙席為宗座生命科學院主席

現年65歲的意大利籍佩戈拉羅蒙席獲任命為宗座生命科學院主席。他自2011年起擔任該科學院總監一職。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月27日任命佩戈拉羅（Renzo Pegoraro）蒙席為宗座生命科學院主席，接替今年4月21日滿80歲的帕利亞（Vincenzo Paglia）總主教的職務。佩戈拉羅蒙席自2011年起是該科學院的總監。

據宗座生命科學院的公告稱，佩戈拉羅蒙席感謝“教宗良十四世任命他為宗座生命科學院主席，近年來他先後在卡拉斯科（Ignacio Carrasco de Paula）主教和帕利亞總主教的身邊工作，依循已故教宗方濟各的行動和議題指示行事，這著實吸引且激勵人心”。

佩戈拉羅於1959年6月4日在意大利帕多瓦出生，1989年6月11日晉鐸，1985年在帕多瓦大學取得醫學學位，1990年在羅馬宗座額我略大學獲得倫理神學碩士學位，以及在天主教聖心大學進修生物倫理學。自2000年起，佩戈拉羅神父在羅馬“耶穌聖嬰兒童醫院”擔任護理倫理學教授。自2011年9月1日起，他擔任宗座生命科學院總監一職。

宗座生命科學院的公告稱，在一封由聖座國務卿帕羅林樞機署名的信函中，教宗向帕利亞總主教表示“衷心的感謝”，感謝他自2016年起擔任宗座生命科學院主席和宗座若望保祿二世婚姻與家庭學院總監所展開的服務。

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