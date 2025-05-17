良十四世胸前十字架上聖奧斯定和母親莫尼加的聖髑

教宗在5月8日當選那天胸前佩戴的十字架，蘊含著一個不折不扣的主教成聖的計劃。十字架中遺骨的碎片屬於與奧斯定會有關的聖德見證人，體現了忠貞、革新、服務及殉道。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月8日在他當選的那一天，從聖伯多祿大殿中央陽台上與世人見面時胸前佩戴的十字架傳達了一個寶貴且深遠的信息。十字架的中央有聖奧斯定的聖髑，這位教會的偉大教父指明以信德和理性尋找天主、理解祂聖言的心路歷程。

這位希波的主教以其《準則》和文字啟發了多少會士、度隱修生活和使徒生活的修女及平信徒接受福音，成為共融的締造者和公益的推動者，聖奧斯定會尊奉這位聖人為靈性導師。

此外，在良十四世胸前佩戴的十字架上還有其他四位聖者的聖髑：聖婦莫尼加的在上方，維拉諾瓦的聖多瑪斯（San Tommaso da Villanova）的在左臂，真福安瑟爾莫·波朗科（Anselmo Polanco）的在右臂，而可敬者若瑟·巴爾多祿茂·梅諾基奧（Giuseppe Bartolomeo Menochio）的聖髑則在底部。

奧斯定會總會的一份禮物

在羅伯特·普雷沃斯特（Robert Prevost）於2023年9月30日被擢升為樞機那一天，奧斯定會封聖申請人若瑟·希貝拉斯（Josef Sciberras）神父選定這個胸前十字架作為總會送給這位同會弟兄的禮物，提醒他與奧斯定會大家庭相關的聖德形象，即忠貞、革新、服務及殉道。

希貝拉斯神父按捺不住喜悅的心情，向梵蒂岡媒體講述了當時的普雷沃斯特樞機收到這份禮物時的“激動”表情。慶祝他成為樞機的活動是在聖婦莫尼加國際公學的餐廳舉行的，他接過胸前十字架時意識到在自己的胸前有聖奧斯定和他母親莫尼加的聖髑。

希貝拉斯神父坦言：“選舉教宗會議召開的前一天，我給普雷沃斯特樞機發了一個短信，叮嚀他戴上我們送給他的十字架，好能有聖奧斯定和莫尼加的保護。我不敢肯定他把它戴上是否因我的提醒，但我看到他在宣誓時，以及在梵蒂岡大殿上出現時都佩戴這十字架，我興奮極了。”

奧斯定和莫尼加

希貝拉斯神父解釋道，良十四世胸前十字架上那塊希波主教的遺骨碎片也願意提醒聖奧斯定會的存在。這個修會於1244年由宗座成立，隨後逐漸吸收了這位聖人生活的理想，世世代代以來透過團體生活，一種熱切的使徒工作、做學問，以及深厚的靈修，結出聖德的果實。

聖婦莫尼加的聖髑也是奧斯定與母親密切聯繫的標記。莫尼加是個堅強又剛毅的女性，她以眼淚和不懈的祈禱換得了兒子的皈依。對於奧斯定會而言，莫尼加的形象與她兒子的皈依和奉獻的經歷密不可分，這也是奧斯定會的靈修基礎。

維拉諾瓦的聖多瑪斯

維拉諾瓦的聖多瑪斯是西班牙巴倫西亞的總主教，十五和十六世紀的人，信仰生活的革新者。他也是為自己的羊群全然付出的典範，希貝拉斯神父補充道，“用方濟各教宗極喜愛的表達，就是有羊的味道”。他對窮人關懷備至，推動在新世界的傳教工作。他也是個偉大的神學家，在特利騰大公會議對司鐸接受培育作出規定之前，他就於1550年在巴倫西亞創立了修道院，至今仍在。

真福安瑟爾莫·波朗科

真福安瑟爾莫·波朗科是特魯埃爾達的主教，在西班牙的教難中（1936-1939年）殉道，是直到最後一刻都為託付給他的人靈獻出生命的牧人。他曾說，“只要我的教區還有一個人，我就留下”。他忠實於自己的子民和教宗，因他的信仰見證和福音話語的力量被槍殺。

巴爾多祿茂·梅諾基奧

可敬者若瑟·巴爾多祿茂·梅諾基奧是意大利的主教，自1800年起擔任宗座祭衣所的管理人，在拿破崙的暴風雨時期勇敢地服事教會，堅定於信德，即使在最艱難的時刻也忠於教宗。他是羅馬教會的榜樣，於1823年3月25日去世，聖德遠播、眾所敬仰，1991年若望保祿二世承認他的英勇美德。他是唯一不願宣誓效忠拿破崙的主教，為羅馬人民全心奉獻。

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