從20世紀初期至今舉行的11次選舉教宗會議

良十四世教宗在第4輪投票中當選，成為第267任羅馬的主教。近11次選舉教宗會議上選出的伯多祿繼承人所用的時間不盡相同，最長的用了5天，最短的則僅為2天。

（梵蒂岡新聞網）普雷沃斯特樞機於5月8日在第4輪投票中當選教宗，取名號良十四世。新教宗在當選前是聖座主教部部長。

從上個世紀初至今，歷任教宗在選舉教宗會議中經過幾天及幾次投票被選出的呢？

庇護十世（Pio X）教宗：本名若瑟·薩爾托（Giuseppe Sarto），原是威尼斯的宗主教，他在第７次投票中被選為教宗，當時是1903年8月4日。那次選舉共用了４天時間。

第一次世界大戰開始後不久，1914年９月３日，在不到3天的第10次投票中，選出被擢升為樞機僅３個月的博洛尼亞的總主教雅各伯·德拉基耶薩（Giacomo della Chiesa）樞機為教宗，取名為本篤十五世（Benedetto XV ）。

在20世紀最痛苦和最長的一次選舉教宗會議中，選出米蘭的總主教阿契爾‧拉蒂（Achille Ratti）樞機為伯多祿繼承人，當時是1922年2月6日，他在第５天第１４次投票中獲選，取名號為庇護十一世（Pio XI ）。那一年也是墨索里尼策劃向羅馬進軍的一年。

在第二次世界大戰即將爆發之際舉行的選舉教宗會議是整個20世紀中最短的一次：僅在兩天內第３次投票中就選出教宗庇護十一世的國務卿帕切利（Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli）樞機為教宗，當時是1939年3月2日，取名為庇護十二世（Pio XII）。

繼庇護十二世之後，1958年10月28日，在第４天第11次投票中選出威尼斯宗主教安傑洛·龍卡利（Angelo Giuseppe Roncalli ）樞機為新教宗，取名號為若望二十三世（Giovanni XXIII）。1963年6月21日，在第六次投票中選出米蘭的總主教蒙蒂尼樞機為教宗若望二十三世的繼承人，取名保祿六世（Paolo VI）。當時的選舉時間僅用了３天。

1978年8月26日，出乎意料地選出威尼斯的宗主教阿爾比諾·盧恰尼（Giovanni Luciani）樞機為新教宗，他在兩天４次投票中得到法定票數，取名號為若望保祿一世（Paolo VI）。可惜這位教宗任職只有33天。之後，更令人意想不到的是，1978年10月16日，波蘭克拉科夫的總主教卡洛·沃伊提瓦（Karol Józef Wojtyła）樞機在第3天第8次的投票中當選為伯多祿繼承人，取名若望保祿二世（Giovanni Paolo II）。

繼若望保祿二世之後，聖座教義部部長若瑟·拉青格（Joseph Ratzinger）樞機在第４次投票中獲選為第３個千年的首位教宗，當時是2005年4月19日，取名號為本篤十六世（Benedetto XVI）。

本篤十六世在任期近8年後宣布引退，樞機團在第5次投票中選出阿根廷布宜諾斯艾利斯總主教豪爾赫·馬里奧·貝爾格里奧樞機為普世教會第266任教宗，取名號為方濟各。

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