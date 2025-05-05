教宗座車的和平使命：方濟各送給加沙的最後禮物

依照教宗方濟各的遺願，他的座車要改裝成移動診所，送往加沙治療孩童。

（梵蒂岡新聞網）教宗方濟各的和平遺產繼續在戰亂地區發光發熱。他生前使用的白色敞篷座車要改裝成移動診所，送往加沙供孩童使用。

關懷加沙孩童的遺願

依照教宗方濟各的遺願，這項禮物延續了他在宗座牧職期間對貧困弱小者的關懷。教宗在他生前的最後幾個月，努力應對加沙悲慘的人道主義危機，將此項目託付於耶路撒冷明愛會進行。

在恐怖的戰爭下，基礎設施損毀，醫療系統崩潰，教育資源匱乏，孩童首當其衝。加沙地帶有將近一百萬名孩童流離失所、忍飢受餓，各種可預防的感染和情況對他們的生命構成威脅。

因此，教宗贈送給他們的敞篷座車正在進行改裝，安裝診斷、檢查和治療設備，包括感染的快速篩檢、診斷工具、疫苗、醫療用縫合器械，以及其它挽救生命的醫療設備。此外，醫生和護理人員也會隨車進行巡迴診療工作，一旦人道救援物資獲准進入，隨即前往加沙最偏遠的角落去搶救孩童。

瑞典明愛會總幹事布魯內（Peter Brune）在新聞稿中寫道：「藉著這輛敞篷車，我們將能觸及今天無法獲得醫療照護的孩童，那些受傷且營養不良的孩子。」

請勿忘記受苦的兒童

耶路撒冷明愛會長年為處境艱難的加沙團體服務，帶領當地的愛德工作。該明愛會的一百多名工作人員努力讓所有人都能得到醫療照護，現在他們要將教宗方濟各憐憫與力量的遺產帶到加沙地帶，送去他對當地百姓的最後祝福。

耶路撒冷明愛會總幹事阿斯法爾（Anton Asfar）表示：「這輛車代表聖父教宗對最弱小者展現的愛、關懷和親近。他在危機中向來這麼做。」

從這個項目的照片可看出，這輛敞篷座車正在仔細地進行改裝，以滿足最有需要者的需求。

布魯內指出，「這不只是一輛車」，更是一個訊息，讓人看到「世界沒有遺忘加沙的孩童」，同時也邀請其他人不要忘記他們。

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