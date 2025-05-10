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2025.05.10 Visita Santuario di Genazzano
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2025.05.10 Papa Leone XIV Genazzano Santuario Madre del Buon Consiglio
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教宗
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教宗前往羅馬郊外傑納扎諾善導之母朝聖地祈禱

教宗良十四世10日下午私下前往羅馬郊外的傑納扎諾善導之母朝聖地。該朝聖地託付於奧斯定會管理，在內保存著一幅來自阿爾巴尼亞的聖母像。

（梵蒂岡新聞網）良十四世選擇了一個意義深遠的地方進行他宗座牧職的首次出訪，那就是奧斯定會士自13世紀便臨在於此的羅馬郊外傑納扎諾善導之母朝聖地。他於5月10日週六下午4點私下前往那裡祈禱。

善導之母朝聖地保存著一幅來自於阿爾巴尼亞的古老聖母像，奧斯定會士和良十三世教宗格外予以重視。良十三世雖然從未親自到訪，卻在1903年將該聖堂提升為乙級聖殿。

其它曾經到訪的教宗及年份則是：若望廿三世於1959年，以及若望保祿二世於1993年。普雷沃斯特還是樞機時，曾於2024年4月25日在這個朝聖地主持彌撒。

教宗良十四世5月10日週六乘座車抵達傑納扎諾。他受到數百人的熱烈歡迎，民眾聚集在廣場上、從窗戶和陽台上探頭，高呼他的名號，鄰近的小巷擠滿人潮。教宗進入聖堂後，問候在場的會士，並且先後在祭台前和聖母像前祈禱片刻。他與在場眾人一同誦念聖若望保祿二世獻給善導之母的祈禱文。

誦念《聖母經》後，祈禱在《又聖母經》的歌聲中結束。教宗問候聚集在聖堂外的傑納扎諾居民，說：「我十分渴望在教會授予我新職務的這最初幾天就來到這裡，以推進伯多祿繼承人的這項使命。」

他提到自己在選擇度奉獻生活後，以及當選為奧斯定會總會長後，也曾經來到這座朝聖地。良十四世重申他「對善導之母的信賴之情」，稱她是「光明與智慧」的友伴，並引用聖母在加納婚宴上叮囑僕役的話：「祂無論吩咐你們什麼，你們就作什麼。」（若二5）

隨後，教宗與該朝聖地團體的成員一起進入內廳，私下舉行會晤。會晤結束後，教宗問候了在場眾人，表示很高興來向善導之母祈禱。他敦促當地百姓說：「如同聖母瑪利亞從不遺棄她的子女，你們也必須忠於聖母。」

教宗勉勵青年效法聖母的榜樣，熱忱地跟隨耶穌。最後，教宗降福了在場眾人，然後離開朝聖地。

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2025 May 10, 20:17

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