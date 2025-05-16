良十四世接見外交使團：擱置爭端，打消征服欲

教宗良十四世接見各國駐聖座外交使團，指出聖座外交行動的目的不是「尋求特權」，而是「要觸及這大地的每一個人」。教宗呼求和平與正義，表明教會承諾要應對移民潮、照料受造界，並迎向人工智能的挑戰。

（梵蒂岡新聞網）和平、正義與真理。教宗良十四世5月16日上午在梵蒂岡接見各國駐聖座外交使團，強調了這三個關鍵詞。和平不只是沒有戰爭，卻要從內心和話語做起，擱置新舊爭端。論及正義，是因為面對世界上無數的失衡與不義，聖座必須讓人聽見其聲音。真理使人「更有活力」去應對各項挑戰，例如移民潮、符合倫理地運用人工智能，以及保護大地。

聖座的外交行動

教宗首先為他當選時收到的賀函，向外交官們表示感謝。他指出，有些祝賀也來自與聖座沒有外交關係的國家：「這是一個意義深遠、表達尊重的證明，鼓勵加深彼此的關係。」

接著，教宗表示，「牧靈職責的急迫性激勵」聖座的外交行動，「促使她不尋求特權，而是加強其福音使命，為全人類效勞」。

「聖座與各種的冷漠作抗爭，不斷呼喚良心，如同我廣受敬愛的前任孜孜不倦做的那樣，總是關心窮人、有需要者和移民者的呼聲，以及我們時代的挑戰，從保護受造界到人工智能。」

跨越邊界，與他人和不同文化相遇

良教宗向外交官強調：「你們的臨在今天為我是一份禮物，讓教會和我個人渴望觸及並擁抱大地上的每個民族和每一個人的願望得以更新。這片大地多麽渴求且需要真理、正義與和平！」

教宗表示，他在北美洲、南美洲和歐洲的人生經驗，代表了「跨越邊界去遇見人群和不同文化的盼望」。普雷沃斯特教宗透露道，他在擔任奧斯定會總會長時，訪問過很多地方。教宗保證：「通過聖座國務院持續且有耐心的工作，我願意加深與你們和你們國家的認識及對話。」這一切是為了「堅定眾多散居在世界上的弟兄姊妹的信德，並與所有善心人士搭建新的橋樑」。

和平是積極的恩典

然後，良十四世闡述了和平、正義與真理這三大關鍵詞。他先指出，人們往往從負面的角度去理解「和平」這個詞，誤認為和平「只是沒有戰爭和衝突而已」，卻在家庭、職場和社會上持續處於「衝突狀態」。

然而，根據基督信仰和其它宗教的觀點，「和平首先是一份恩典」，而且是一份「積極的恩典，使眾人參與其中，攸關我們每一個人，不分文化背景和宗教歸屬，它要求我們首先在自已身上下功夫」。

「和平是在內心建設的，而且要從心靈出發，擺脫傲慢和強求的態度，節制口舌，因為不只是武器，話語也會傷人和殺人。」

打消征服欲

秉持這個願景，教宗重申，宗教和跨宗教交談能為促進和平作出貢獻。「當然，這需要宗教自由在每個國家都完全得到尊重，因為宗教經驗是人的基本幅度」。「為了建設和平的關係」，宗教能發揮「必要的淨化人心」的作用，「打消一切衝突的前提和各種毀滅的征服欲」。

教宗籲請眾人懷著「真誠的對話意願，渴望彼此相遇，而非互相敵視」。同時，多邊外交和國際機構的主要宗旨是「為國際社會內可能出現的爭端提供解決之道」。在此背景下，良十四世引用方濟各教宗在今年復活節文告中的呼籲，說：「若不真正解除武裝，就不可能有任何和平。」

和平需要力行正義

教宗省思的第二個關鍵詞是正義，它是和平自然而然結出的果實。教宗對大使們說：「追求和平，需要力行正義。」

談到這裡，普雷沃斯特提及良十三世教宗的《新事》通諭，說：「在我們現處的時代改變中，無數的失衡和不公義造成勞動條件低落，社會愈加支離破碎、衝突不斷。面對這情況，聖座必須讓人聽見自己的聲音。」

「肩負治理職責的人有責任採取行動，建設和諧且和平的社會。」教宗良十四世指出，為了達成這目標，應當優先扶持「那以一男一女穩定結合為基礎的家庭」。眾人應當同心協力捍衛「每一個人的尊嚴，尤其是最脆弱者和沒有自衛能力的人，從胎兒到老人，從病患到失業者，不論他們是擁有公民身份的人或是移民者」。

普雷沃斯特教宗因此談論他的個人經歷，稱自己「既有公民身份，也是移民者的後裔，更是向外移民的人」。

教會有責任傳達真理

關於第三個關鍵詞，即真理，教宗表明，「如果沒有真理，就無法建設真正和平的關係，在國際社會內也是如此」。「教會有責任說出有關人類和世界的真理，必要時候也要運用坦率的語言，不可從一開始就給人引起任何誤解」。

然而，真理「絕非與愛德互不相干，其根基始終是關切每個男女的生命及福祉」。真理絕不迴避時代的挑戰，反而讓人「更有活力地」予以應對，與眾人攜手合作，「因為任何人都不能認為，自己有能力獨自應付挑戰」。

禧年是更新之路

教宗最後談到當前的希望禧年，稱之為「皈依和更新」的時期，有助於「擱置爭端」，並且在希望的激勵下「開始新的旅途」。但願「每個人能依照各自的敏銳度和責任，攜手合作，建設一個人人都能在真理、正義與和平內實現自身人性價值的世界」。

教宗良十四世向世界各地表達美好的祝願，尤其祝福「飽受磨難」的烏克蘭和聖地。

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