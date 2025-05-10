良十四世當選後首次走出梵蒂岡城國

普雷沃斯特當選教宗當晚，回到了他在選舉教宗會議前居住的住所，並在那裡過夜。他親切問候聚集在庭院裡的人，應邀與人自拍。然後，他降福並感謝了所有的人。

（梵蒂岡新聞網）「謝謝你們！」這是良十四世教宗當選後首次走出梵蒂岡城國、向居住在聖座教義部大樓的人們表達的問候，之後他在那裡過夜。5月8日週四晚上，良十四世回到了他參加選舉教宗會議前在羅馬的寓所。他指出，準確地說，他在那裡住了「七週」。他住所門口的門牌還寫著：「羅伯多·普雷沃斯特樞機。」（Robert Card. Prevost）

掌聲與握手

教宗普雷沃斯特乘座車來到聖座教義部大樓的庭院，人們以熱烈的掌聲歡迎他。在漆黑的夜晚，一襲白色的教宗長袍顯得格外亮眼。良十四世逐一握手問候了在場的每一個人，用西班牙語與來自墨西哥和委內瑞拉的幾名信友交談。教會會議秘書處副秘書長貝卡爾（Nathalie Becquart）修女也在場，她在X平台上寫道：「我很高興遇見我們的新任同道偕行的教宗，並向他表達祝賀。他以前住在我們的大樓，現在回來了！」

「我必須練習新的簽名」

隨後，一個名叫米凱拉（Michela）的小女孩膽怯地走上前來，請教宗降福她的聖經並在上面簽名留念。良十四世欣然接受這雙重請求，而且幽默地說：「我還必須稍微練習簽名，舊的已經不適用了！」為了確保沒有寫錯，教宗還請小女孩把他名號的拼音字母念出來，並且在簽名旁邊加上日期。教宗開玩笑說：「今天的日期是什麼？5月8日嗎？」

與在場的人自拍

接著，普雷沃斯特教宗降福信眾，他最後說：「同喜同喜！謝謝你們！」教宗應在場一些人的邀請，與他們自拍。

當晚稍早，良十四世首次向羅馬城和全世界頒賜降福後，在聖瑪爾大之家門口問候了一些在那裡等待他的信友。他們向教宗高呼「萬歲！」這位伯多祿繼承人向他們揮手致意。

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