良十四世擁抱教會和全世界：願你們平安，天主愛所有人

良十四世教宗在首次講話中表示：“我們要毫無懼怕，手拉著手與天主一起向前邁進。我們是基督的門徒。基督走在我們前面。世界需要祂的光。”

（梵蒂岡新聞網）5月8日晚上大約7點半，羅伯多·方濟各·普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）首次出現在聖伯多祿大殿的中央陽台上，他當選為普世教會第267任教宗，取名號良十四世。在歌聲、祈禱、掌聲、以及伯多祿大殿的鐘聲的伴隨下，十萬人聚集在聖伯多祿廣場，見證了宣布“我們有教宗了”的那一幕。廣場上不斷響起“教宗萬歲！”的歡呼聲。

這位羅馬的主教第一次向民眾講話，並降福羅馬城和全世界。以下是他這次講話的內容：

願你們平安！

親愛的弟兄姐妹們，這是復活基督的第一句問候語，祂是善牧，為天主的羊群開闢道路。我也希望這平安的問候進入你們的心，達至你們的家庭，傳給所有的人，無論他們在何處，以及達至所有民族、整個世界。願你們平安！

這就是復活基督的平安，一種令解除武裝的平安，一種使人感到平息、謙卑和堅忍不拔的平安。它來自天主，那無條件地愛我們所有人的天主。我們的耳中仍迴盪著教宗方濟各降福羅馬城的那微弱但始終堅強的聲音！

復活主日的那個早上，這位降福羅馬城的教宗向世界、向全世界頒賜了降福。請你們允許我頒賜那同樣的降福：天主愛我們，天主愛你們所有人，邪惡不會得逞！我們眾人都在天主的手中。因此，我們要毫無懼怕，手拉著手與天主一起向前邁進。我們是基督的門徒。基督走在我們前面。世界需要祂的光。人類需要祂作為通往天主和祂的愛的橋樑。你們也要幫助我們，然後我們彼此相助，以對話和相遇搭建橋樑，我們眾人聯合起來，成為一個永遠和平的民族。感謝教宗方濟各！

我也要感謝所有樞機弟兄們，他們選了我做伯多祿繼承人，與你們一起同行，作為合一的教會始終尋求和平、正義，作為忠於耶穌基督的男人和女人，始終努力、毫無畏懼地宣揚福音、成為傳教的使徒。

我是奧斯定會會士、聖奧斯定的傳人。這位聖人曾說：“為你們我是主教，和你們一起我是基督徒。”在這層意義上，我們能夠一起行走，朝向天主為我們預備的家園邁進。

我向羅馬的教會致以特別的問候！我們必須一起設法成為一個傳教的教會，一個搭建橋樑、對話的教會，像這個廣場一樣永遠張開雙臂，接納所有人、所有需要我們的愛德、我們的臨在、對話和愛的人。

請允許我向大家說一句話、一句問候，尤其向我親愛的秘魯奇克拉約教區致意，那裡的忠信子民陪伴了他們的主教，分享了他們的信仰，作為忠於耶穌基督的教會，他們還要做許多，好能繼續前行。

我向你們，羅馬、意大利、全世界的弟兄姊妹們說，我們要成為一個同道偕行的教會、一個行走的教會、一個永遠尋求和平、永遠尋求愛德、永遠設法成為尤其關懷受苦人的教會。

今天是向龐貝聖母懇求的日子。聖母瑪利亞總是願意與我們同行、在我們身旁，以她的轉禱和愛助佑我們。

那麼，我願意與你們一起祈禱。讓我們一起為這項新使命、為整個教會、為世界和平祈禱，讓我們向我們的母親瑪利亞懇請這份特別的恩寵。

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