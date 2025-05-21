教宗良首次要理講授：愛不能數算，耶穌為改變我們而捨命

5月21日星期三，教宗良十四世首次主持週三的公開接見活動。教宗繼續方濟各教宗開始的以“耶穌基督——我們的希望”為主題的禧年要理講授系列，帶領聚集在聖伯多祿廣場眾多的朝聖者反思了耶穌撒種比喻。

(梵蒂岡新聞網) 教宗良十四世5月21日首次主持週三公開接見活動。教宗繼續方濟各教宗開始的以“耶穌基督——我們的希望”為主題的禧年要理講授系列，他說：“很高興能在我就任教宗後的首次公開接見活動中與你們相聚。”教宗帶領聚集在聖伯多祿廣場超過4萬的朝聖者反思了耶穌撒種比喻。

以下是教宗良十四世要理講授的全文：

親愛的弟兄姐妹們，

很高興能在我就任教宗後的首次公開接見活動中與你們相聚。今天，我要延續方濟各教宗開始的以“耶穌基督我們的希望”為主題的禧年要理講授系列。

今天我們繼續默想耶穌的比喻，這些比喻幫助我們重拾希望，因為它們向我們展示了天主在歷史中的作為。今天我想特別談論一個稍顯特殊的比喻，因為它像是所有比喻的一個引言。我指的是撒種的比喻（參見：瑪十三1-17）。從某種意義上說，這段敘述讓我們看到耶穌的傳播方式，這對我們今天傳揚福音有許多啓發。

每個比喻都講述了一個日常生活中的故事，但它卻不僅限於此，而是指向更深的意義。比喻讓我們生出問題，邀請我們不要止步於表面。面對被講述的故事或呈現給我們的畫面，我們可以自問：我在這個故事中的位置是什麼？這個畫面對我的生命有什麼啓示？事實上，“比喻”一詞源於希臘文動詞“paraballein”，意思是“拋在前面”。比喻在我面前拋出了一個詞，它激起了我的思考，促使我反思。

撒種的比喻正是關於天主聖言的動態及其產生的效果。的確，福音中的每一句話就像一粒種子，撒在我們生命的土壤裡。耶穌多次使用種子的形象，賦予其不同的含義。在《瑪竇福音》第13章中，撒種的比喻引出了幾段其他短小的比喻，其中一些談及田地裡所發生的事情：麥子與莠子、芥菜籽、藏在田裡的寶藏。那麼，這裡的土壤是什麼呢？是我們的心靈，也是這個世界、這個團體以及教會。天主聖言能使一切現實結出豐碩果實。

一開始，我們看到耶穌走出家門，有許多群眾集合到祂跟前（參見：瑪十三1）。祂的言辭令人著迷，引發好奇。在人群中自然存在許多不同的處境。耶穌的話是對每個人說的，但以不同的方式在每個人身上起作用。這個背景幫助我們更好地理解這個比喻的意義。

一個撒種的人，一個有些特別的撒種者，出去撒種，但並不在意種子落在哪裡。甚至將種子撒在看似不可能結果的地方：路邊、石頭間、荊棘中。這個行為令聽眾驚訝，並引發疑問：為什麼會這樣？

我們習慣於精打細算——有時這確實必要——但這並不適用於愛！這個“慷慨無度”的撒種者的方式是一幅天主如何愛我們的畫面。的確，種子的命運也取決於土壤的接納方式及其所在的環境，但首先，這個比喻告訴我們，天主將祂的聖言之種撒在各種土壤裡，也就是我們任何的處境中：有時我們浮躁分心，有時我們被熱情衝昏了頭腦，有時我們被生活的煩惱壓得喘不過氣，但也有時我們敞開心扉，準備接納。天主充滿信心，希望種子遲早會開花結果。祂就是這樣愛我們：並不等待我們成為最好的土壤，而是始終慷慨地賜予我們祂的聖言。或許，正是因為看到祂對我們的信任，我們才會萌生成為更好土壤的渴望。這就是希望，建立在天主的慷慨與慈悲之上。

通過描述種子如何結果，耶穌也在談論祂的生命。耶穌是聖言，是那種子。而種子若要結出果實，就必須死亡。因此，這個比喻告訴我們，天主願意為我們“浪費”，而耶穌甘願為改變我們的生命而捨命。

我想到了梵高那幅美麗的畫作《夕陽下的播種者》。畫中播種者在烈日下勞作的形象讓我聯想到農夫的辛勤勞作。而讓我感觸頗深的是，梵高在播種者的背後描繪了已成熟的莊稼。這似乎是一幅希望的畫面：無論如何，種子已經結出了果實。我們不清楚具體如何發生，但事實如此。然而，畫面的中心並不是站在一旁的播種者，而是整幅畫都被太陽的形象所占據，這或許在提醒我們，是天主推動歷史的發展，即使有時我們感到祂缺席或遙遠。正是太陽溫暖了大地，使種子成熟。

親愛的弟兄姐妹們，在今天的生活中，天主的聖言是在什麼情況下觸及我們的？讓我們祈求天主的恩寵，始終接納這顆種子，也就是祂的話語。如果我們發現自己還不是一塊豐饒的土壤，也不要灰心，而要祈求天主繼續耕耘我們，使我們成為一塊更好的土壤。

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