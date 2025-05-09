給良十四世的祝福從世界各地傳來：其話語帶來希望

眾多祝福的訊息已從許多國家傳到梵蒂岡，為普世教會第267任教宗的當選表達祝賀。

（梵蒂岡新聞網）良十四世當選為伯多祿繼承人後，世界各地紛紛傳來賀函，表達喜悅與關懷。羅馬猶太教經師長迪塞尼（Riccardo Di Segni）向剛當選的新任教宗良十四世獻上「最美好的祝福」，相信他會「致力於維持並促進雙方團體之間的合作關係、尊重和友誼」。意大利主教團響應教宗的號召，表示會努力成為做個「傳教的教會、搭建橋樑及推進對話的教會」。

意大利總統與總理的祝賀

意大利共和國總統馬塔萊拉（Sergio Mattarella）向良十四世表達「熱切的祝福」。在這衝突四起、動盪不安的「歷史性時刻」，意大利總統向教宗保證該國要增進與聖座的穩固關係，在和平、人權、人性尊嚴和自由的基礎上，推動各民族和睦共處。馬塔萊拉總統說：「您在聖伯多祿大殿陽台首篇講話中大力呼求的那份平安，正是全人類的盼望。」

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在X平台賬戶上也發布她對新任教宗的祝福，並引述教宗的首篇講話。

從烏克蘭和美國而來的訊息

烏克蘭澤連斯基（Volodymyr Zelensky）總統對新任教宗的話語表示讚賞，並寫道：「我們祈願梵蒂岡繼續在道德與精神上支持烏克蘭的努力，以達成持久的和平。」

美國總統特朗普（Donald Trump）也傳來了賀函，稱普雷沃斯特的當選「為美國來說是一大榮耀和一大感動」。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在聲明中表示，「對天主教會而言，這是意義非凡的時刻，給十幾億信眾帶來希望和延續性」。美國「準備好加深與聖座、與首位美國籍教宗的關係」。

美國前任總統奧巴馬（Barack Obama）也表達了祝賀。他在X平台上寫道：「獻給一位芝加哥同胞、教宗良十四世：在他展開領導天主教會的工作之際，我們將與他一同祈禱。」

以色列和巴西送來的祝福

以色列總理內坦尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在X平台上發文祝賀教宗。「恭喜教宗良十四世和全球天主教團體。我祈願首位美國籍教宗在所有信仰之間促進希望與修和。」

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表達了對良十四世的期盼，希望他能發揚他的前任方濟各的精神遺產，「孜孜不倦地尋求和平與社會正義、保護環境、與所有人群和宗教對話，並尊重多樣性」。

其它的祝福

歐洲主教團委員會（CCEE）在賀函中表示，普雷沃斯特樞機一直以聖座主教部部長的身份陪伴該機構，「為歐洲主教們指出教會使命的優先事項」。他們相信，將來良十四世也會繼續關懷並鼓勵他們。

聖艾智德團體、援助苦難教會基金會、意大利天主教聖心大學、神恩復興運動等機構和團體也向良十四世獻上祝福。其中，援助苦難教會基金會提到，普雷沃斯特擔任秘魯奇克拉約（Chiclayo）教區主教時，該基金會曾支持其多個項目，尤其是修生、傳教員和要理教員的培育計劃，以及偏遠地區的傳教工作。

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