教宗良十四世首度前往岡道爾夫堡夏宮

教宗良十四世5月29日上午前往岡道爾夫堡夏宮，視察那裡的宗座大樓和願祢受讚頌莊園，然後下午返回梵蒂岡。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月29日上午離開梵蒂岡，驅車前往位於羅馬郊外的岡道爾夫堡夏宮。聖座新聞室公布了這個消息。在岡道爾夫堡夏宮迎接教宗的有巴喬（Fabio Baggio）樞機，以及願祢受讚頌莊園項目的執行主任多蘭特斯（Manuel Dorantes）神父。

教宗抵達後，視察了夏宮內的願祢受讚頌莊園（Borgo Laudato si’）。該莊園是方濟各教宗2023年推動的一個項目，以之作為照料共同家園的培育空間，在10年前發表的《願祢受讚頌》通諭的基礎上，為整體生態樹立榜樣。教宗此行也巡視了夏宮的宗座大樓，方濟各教宗2016年將它改為博物館使用，向一般遊客開放。

此外，教宗也在聖母花園逗留，那是數個世紀以來深受多位教宗喜愛的僻靜之地。漫步在景觀花園，教宗查看了願祢受讚頌莊園的最後籌備工作，然後他散步到夏宮的考古遺址，即圖密善（Domiziano）皇帝接見朝臣的大廳。那裡曾於1944年被庇護十二世教宗用來安置超過1.2萬名躲避二戰轟炸的百姓。

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