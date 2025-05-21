教宗敦促美洲大學：你們要搭建融合的橋樑

在《願祢受讚頌》通諭頒布10週年，以及為第30屆氣候變化峰會作準備之際，照料共同家園大學網絡在里約熱內盧召開會議，教宗良十四世發表視頻訊息，問候參加會議的大學校長，鼓勵他們省思有關紓緩公共和生態債務的課題，並為社會及環境正義而奮鬥。

（梵蒂岡新聞網）適逢全美洲和伊比利亞半島200所大學校長齊聚在巴西里約熱內盧宗座天主教大學開會之際，教宗良十四世向與會校長們致以親切問候，鼓勵他們致力於「生態、社會和環境正義」。該會議在聖座拉丁美洲委員會的支持下，由照料共同家園大學網絡籌辦。這為期四天的會議從5月20日開始到24日結束，在《願祢受讚頌》通諭頒布10週年，以及為第30屆氣候變化峰會（Cop30）作準備的機會上，與會者進行對話、分辨並提出行動建議，以應對社會－環境危機。

融合與正義

教宗在視頻中說：「我知道，你們正在為第30屆氣候變化峰會進行同道偕行的分辨工作。你們要一起省思有關紓緩公共和生態債務的課題，那是方濟各教宗在《世界和平日文告》中所提出的建議。在這禧年、希望之年期間，這訊息是何等重要。」

教宗鼓勵大學校長實踐使命，「在美洲與伊比利亞半島之間搭建融合的橋樑，致力於生態、社會和環境正義」。「我為你們的努力和工作而感謝你們大家。我鼓勵你們繼續搭建橋樑。」教宗最後通過視頻向所有人頒賜他的降福。

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