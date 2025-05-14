教宗良十四世接見天主教東方禮信徒：教會需要你們

教宗良十四世接見了前來梵蒂岡參加禧年活動的東方禮信徒。教宗鼓勵他們維護傳統，祈求真正的平安。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月14日上午在梵蒂岡保祿六世大廳接見了天主教東方禮信徒，以復活期常用的問候詞歡迎他們，說：「基督復活了！祂真的復活了！」這些信徒來自23個與羅馬完全共融的天主教東方禮教會，他們此行是為了參加屬於他們的禧年活動。

普雷沃斯特教宗表示，他很高興在當選教宗後不久，便與東方禮信徒舉行會晤。教宗對他們說：「你們在天主眼中是寶貴的。」「注視著你們，我就想到你們根源的豐富性、你們的光榮歷史，以及你們許多團體曾經或繼續在忍受的苦澀磨難。」

與此同時，良十四世重申方濟各教宗的理念，指出東方教會應當「得到珍惜和尊重，因為它們保留了獨特的靈修與智慧傳統」，而且有許多「關於基督徒生活、同道偕行和禮儀」的寶藏可以與拉丁禮團體分享。

回顧良十三世和聖若望保祿二世等前任教宗的訓導，教宗良十四世強調東方傳統的重要性，尤其是在禮儀方面。他也對「眾多逃離家園的東方弟兄姊妹」表示關切，稱他們不僅可能會失去故鄉，也可能會丟失宗教身份認同。

教宗良十四世呼籲要保護東方禮。他囑咐聖座東方教會部「幫忙界定原則、規範和綱領」，從而協助拉丁禮主教支持散居各地的天主教東方禮信徒維護自己的遺產。

教會需要東方禮信徒

良教宗對東方禮信徒說：「教會需要你們！」「東方禮基督徒今天能為我們提供巨大的貢獻。」舉例來說，教會需要恢復在東方禮儀中傳達的神秘含義；務必重新發現以天主為尊的意義和神秘經驗的價值；應當「為自己和全人類的罪過而懺悔、守齋及痛哭」。「重要的是，你們維護你們的傳統，而不使之淡化。」

然後，聖父教宗強調了東方禮靈修傳統的治癒作用，它將「人類悲慘的處境與天主仁慈的奇事」揉和在一起。教宗對他們說：「誰比你們更會唱一首希望之歌，你們即使是在暴力的深淵中也能歌唱。」

此外，教宗良十四世提到，方濟各教宗稱東方團體是「殉道者的教會」。良教宗沉痛地指出，暴力依然禍害許多地方，如聖地、烏克蘭、中東、提格雷和高加索地區。而和平的呼聲從恐懼和殺戮中升起。為此，普雷沃斯特教宗重申基督的祝福，說：「願你們平安！」「讓我們祈求這份平安，它是修和、寬恕，以及翻開新篇章、重新開始的勇氣。」

和平的承諾

教宗良十四世大力表示，他承諾要「不遺餘力促使和平得勝」。聖座願意竭盡所能讓敵對者「聚在一起，面對面交談」，進而「讓各地的百姓能找到希望，並恢復和平的尊嚴」。

教宗向全球人民及領導人直接發出呼籲，說：「讓我們見面，讓我們交談，讓我們協商！」他堅持，「戰爭絕非無法避免的」。他籲請使武器噤聲，因為武器「沒辦法解決問題，只會製造更多的問題」。

教宗為所有「撒播和平種子」的人而感謝天主，並且感謝所有「堅守在家園的基督徒，尤其是留在中東的基督徒，他們抵拒了放棄故鄉的誘惑」。教宗表示，務必讓東方禮基督徒有機會留在家鄉並享有一切保障生存的權利，而不只是空談而已。

教宗也感謝東方禮基督徒做「世界的光」（瑪五14），並期勉他們活出深厚的信望愛超性之德。他敦促東方教會的牧者們促使團體成為「友愛與共同負責任」的地方。

教宗良十四世最後總結道，「基督信仰東方的光輝今天比以往更需要擺脫一切世俗的依戀、各種相反於共融的傾向，好能忠信服從，為福音作見證」。

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html