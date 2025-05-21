教宗良十四世在城外聖保祿大殿：培養並傳揚愛德

教宗良十四世來到羅馬城外聖保祿大殿，在外邦人的宗徒聖保祿墓前祈禱。他的講道圍繞著三個主題展開，即：恩寵、信德和成義。這是聖保祿宣講的核心。

（梵蒂岡新聞網）每個人自由地回應天主對自己的召叫，懷著信賴之情跟隨聖保祿的足跡，投身於使命。教宗良十四世5月20日傍晚在羅馬城外聖保祿大殿主持禮儀，在講道中提出了這個重點。

與本篤會隱修士遊行

當天午後，羅馬下了一場雨。教宗抵達城外聖保祿大殿時，已經雨過天晴，眾多信友聚集在大殿外的廣場上等候教宗，手中揮舞著各自國家的旗幟和橫幅標語。

聖保祿大殿總鐸哈維（James Michael Harvey）樞機和本篤會隱修院院長奧利亞里（Donato Ogliari）神父也在大殿外恭候教宗。在西斯汀聖堂歌詠團的歌聲下，身穿紅色披肩及紅色肩帶的教宗，遊行進入大殿。走在他前方的是數個世紀以來守護這座聖殿的本篤會隱修士。跨越聖門後，隊伍隆重前行，走向祭台。有些信眾興奮地鼓掌歡呼，教宗則以降福來回應他們。

天主的召叫

到了華蓋祭台前，教宗走下台階，在聖保祿宗徒的墓前跪著祈禱片刻。然後，教宗來到大殿底部的主祭座位處，與在場眾人一起聆聽聖保祿宗徒寫給羅馬人的書信（參閱：羅一1-6、8-9、11-12、14-15）。

在講道中，教宗提出三個關鍵詞，即：恩寵、信德和成義。這正是聖保祿宗徒宣講的三大支柱。教宗解釋道，召叫源自與基督的相遇，源自於天主先我們而行的聖愛。天主聖愛能改變人生的軌跡，聖保祿原本「遠離福音、迫害教會」，天主卻使他幡然悔悟。

教宗指出，聖奧斯定也有同樣的悔改經驗。這位聖人談論自己的召叫，說：「如果不是我們自己先蒙揀選，我們能做出什麼選擇？事實上，如果不是我們先被愛，我們根本無法去愛。」

「每一個召叫的基礎都有天主：祂的慈悲、祂的美善，祂有如母親那樣，在兒女還無法自己進食的時候，自然而然地透過自己的身體，慷慨地予以餵養。」

在信德中奮戰

對教宗而言，聖保祿宗徒也是「服從信德」的光輝榜樣（羅一5）。他在前往大馬士革的途中皈依天主，當時他「有機會做選擇」，但他經過艱辛的「內外搏鬥」，順從了天主（參閱：宗九1-30）。

「救恩並非經由魅力而來，而是經由恩寵和信德的奧秘，藉著天主施予的愛，以及人懷著信賴之情自由地跟隨。」

關愛的競賽

直到今天，每個信徒也都領受了與聖保祿宗徒一樣的召叫。為此，教宗祈求天主廣施恩寵，讓人人懂得如何接受邀請，為那「已藉著聖神傾注在我們心中」的愛（參閱：羅五5）作見證。

這份愛蘊含著具體的愛德，如同方濟各教宗的叮囑，我們應當懷著這愛「成為彼此的近人」。這便是「關愛的競賽」，也就是聖保祿宗徒這位原本迫害基督徒的人，自從與基督相遇後，「對一切人成為一切」（參閱：格前九19-23），直到殉道為止。

「如此一來，為我們和為聖保祿而言，在肉身的軟弱上，信德的力量彰顯出來。對天主的信德使人成義。」

向愛敞開

面對在場的本篤會士，教宗指出，「談到愛是宣講福音的泉源與動力，怎能不提到，聖本篤在會規中再三敦促要在會院內彼此友愛，並且款待所有的人」。

接著，良十四世引用另一位本篤的話語，即本篤十六世教宗。他在2011年的馬德里世青節對青年說：「親愛的朋友，天主愛我們。這是我們人生的重要真理，為其餘的一切賦予意義。在我們生命的根源，有天主愛的計劃。信仰引領我們向這愛的奧秘敞開心扉，承認自己是天主所愛的人，並且如此生活。」

普雷沃斯特教宗最後懇求上主賜予恩寵，好使我們「忠信地回應祂的召叫」。

向聖保祿致敬

講道結束後，教宗跪在華蓋祭台前，向外邦人的宗徒聖保祿的墓致敬，並且奉香。全體參禮者詠唱《天主經》後，禮儀在《天皇后喜樂經》的歌聲中結束。

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