教宗接見宗座傳教善會：跨越邊界，共融團結

教宗良十四世接見宗座傳教善會全體大會與會者，敦促他們跨越個別堂區、教區和國家的邊界，重新發現在基督內的團結合一。

（梵蒂岡新聞網）教會蒙召跨越個別「堂區、教區和國家」的邊界，在基督內找到「圓滿的共融與和諧」。教宗良十四世5月22日上午在梵蒂岡克萊孟廳接見宗座傳教善會全體大會與會者，期勉他們團結合一，如同他宗座牧職格言所說的，「在唯一的天主內合而為一」。

宗座傳教善會四大善會

教宗在講話中指出，宗座傳教善會為教會的福傳使命作出了「必不可少」的貢獻。該善會分成四大善會：宗座傳信善會支持傳教地區的牧靈計劃、要理講授、「新堂建設」、醫療衛生和「教育所需」；宗座聖嬰傳教善會促進孩童的基督信仰陶成，確保他們的「基本需求」得到保障；宗座聖伯多祿傳教善會負責支持司鐸和修會的「傳教聖召」；宗座傳教聯盟從事「司鐸、男女會士和全體天主子民」的傳教培育工作。

探訪堂區和教區

宗座傳教善會致力於「協調培育工作」，「在地方層級提振傳教精神」。為此，教宗邀請他們「以探訪教區、堂區和團體為優先事項，從而幫助信友承認，在教會還很年輕且在成長中的地方從事傳教工作並支持我們的弟兄姊妹，是頭等重要的大事」。

教會在基督內合一

教宗強調，宗座傳教善會的兩大特質是「共融」和「普世性」。教會是「信友的共融」，受到聖神的鼓舞，並參與至聖聖三的圓滿和諧。

教宗說：「我很關心基督徒生活和傳教使命的這個幅度，它反映在聖奧斯定的話語上，我之前選它作為我的主教服務格言、現在是我宗座牧職的座右銘，即：在唯一的天主內合而為一。基督是我們的救主，我們在祂內是一體的，是天主的大家庭，超越語言、文化和經驗的豐富多元性。」

為此，教宗期勉眾人「跨越個別堂區、教區和國家的邊界，去與每個地方和所有人群分享『認識主耶穌的至寶』」（參閱：斐三8）。

希望的傳教者

教宗最後引用方濟各教宗為今年選定的世界傳教節文告主題，鼓勵宗座傳教善會繼續「在萬民中做希望的傳教者」。

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