聖座公布良十四世教宗的牧徽及格言

「在唯一的天主內，我們合而為一。」普雷沃斯特教宗從聖奧斯定講道集裡選擇了這句話作為他的主教格言。他牧徽的圖案是一本闔起來的書，上方有一顆被箭刺穿的心，這也令人想到聖奧斯定。

（梵蒂岡新聞網）聖座新聞室5月10日公布了良十四世的牧徽及格言，並發布了新當選教宗的照片。

教宗牧徽上的盾牌以右上到左下的線條切成兩個部分：上方的底部是藍色，有一朵白色的百合花；下方則是淺色背景，其圖案令人想到聖奧斯定會，即一本闔起來的書，上方有一顆被箭刺穿的心。這圖像呈現出聖奧斯定皈依的經驗，這位希波主教曾對上主說：「祢以祢的聖言刺穿了我的心。」

良十四世教宗的牧徽大致上沿用了他在晉牧時選擇的主教牧徽及格言，也就是：「在唯一的天主內，我們合而為一。」（In Illo uno unum）這句話取自聖奧斯定有關《聖詠》第128篇的講道集，這位聖人詮釋「儘管我們基督徒人數眾多，但我們在唯一的基督內是一體」。

普雷沃斯特2023年7月接受本新聞網採訪時，曾經解釋說：「正如我的主教格言所表達的意義，合一與共融正是聖奧斯定會的神恩，也是我的行動與思考的方式。我認為，在教會內促進合一是極為重要的事，而且我們都清楚知道，共融、參與和使命是世界主教會議的三個關鍵詞。因此，作為奧斯定會士，為我來說，推動合一與共融是頭等大事。聖奧斯定大幅談論了在教會內的合一，以及活出合一的必要性。」

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