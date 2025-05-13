教宗良十四世5月25日在拉特朗聖若望大殿就任羅馬主教

教宗禮儀長拉韋利總主教公布了教宗本月份的禮儀活動：18日在聖伯多祿廣場主持教宗就職彌撒，開啟他的伯多祿宗座牧職，然後接下來一週內要前往城外聖保祿大殿和聖母大殿。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀長拉韋利總主教公布了教宗本月份要主持的禮儀。首先，良十四世將於5月18日主日在聖伯多祿廣場主持教宗就職彌撒，開啟他的伯多祿宗座牧職。

拉特朗聖若望大殿、城外聖保祿大殿和聖母大殿

5月20日週二下午5點，教宗將前往城外聖保祿大殿，在聖保祿宗徒的墓前祈禱。25日主日下午5點，良教宗將以羅馬主教的身份在拉特朗聖若望大殿、即羅馬教區的主教座堂主持就任彌撒。同一天傍晚7點，教宗良十四世要前往羅馬市中心的聖母大殿，在《羅馬人民救援之母像》前敬禮聖母。

最後，5月31日週六，聖母訪親瞻禮，教宗良十四世將於上午10點在聖伯多祿大殿主持彌撒，祝聖幾名司鐸。

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