教宗呼籲：加沙飢腸轆轆，要為烏克蘭和平而談判

教宗良十四世在就職彌撒結束之際，帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》，敦促為衝突地區團結一心、採取外交行動。

（梵蒂岡新聞網）「在信仰與共融的喜悅中，我們不可忘記飽受戰爭之苦的弟兄姊妹。」教宗良十四世5月18日主日在聖伯多祿廣場為開啟宗座牧職而主持感恩聖祭，在誦念《天皇后喜樂經》時如此敦促眾人。教宗首先念及加沙地帶的悲慘處境。他說：「倖存的孩童、家庭和老人現在飢腸轆轆。」

在緬甸無辜遇害的生命

接著，教宗提到緬甸，那裡「新的敵視情況導致無辜的青年」喪失生命。然後，教宗為「飽受磨難的烏克蘭」呼求和平，期待「終將進行談判，以達成公正且持久的和平」。

強烈感受到教宗方濟各的臨在

當天約有20萬人聚集在聖伯多祿廣場、貝尼尼廊柱、和解大道及周邊地區。良十四世表示，在就職彌撒中，他「強烈感受到教宗方濟各的精神臨在，他在天上陪伴著我們」。話音一落，現場掌聲雷動。

普雷沃斯特教宗感謝「羅馬居民和世界許多地方的信友們」前來參加這台感恩祭。他也感謝在場的150多個官方代表團、基督信仰其他教會和團體代表，以及猶太教、穆斯林、印度教、佛教、錫克教等宗教的代表們出席典禮。

善會是民間敬禮的遺產

此外，世界各地天主教善會的數萬名成員這幾天來到羅馬參加屬於他們的禧年活動，他們身穿各自團體的傳統服飾參加教宗的就職感恩祭。教宗向他們致以「親切問候」，說：「我向你們表達感謝，因為你們使得民間敬禮的偉大遺產保持活力。」

法國新真福

教宗也提到17日下午在法國尚貝里（Chambéry）榮列真福品的加彌祿·科斯塔（Camille Costa de Beauregard）神父。他是生活在19世紀末、20世紀初的教區司鐸，教宗讚揚他是「偉大牧靈之愛的見證人」。

教宗最後將自己的宗座牧職託付於聖母瑪利亞。他說：「讓我們從伯多祿的船上仰望她、海洋之星、善導聖母這個希望的記號。我們懇請她轉求和平之恩，為受苦者祈求支持與慰藉，為我們所有人求得為復活主作見證的恩寵。」

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