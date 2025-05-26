教宗：願聖母為中國天主教徒和我們求得為福音作見證的恩寵

教宗良十四世在天皇后喜樂經祈禱活動中表達對衝突地區的關懷，提及為在中國的教會祈禱日和中國天主教徒：「願聖母瑪利亞的轉禱為他們和我們獲得恩寵，使之能為福音作出有力且喜樂的見證，即使是在考驗中也不例外，並能始終促進和平與和諧。」

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月25日主日首次從梵蒂岡宗座大樓書房窗口帶領信眾誦念《天皇后喜樂經》，並提及前一天5月24日週六是為在中國的教會祈禱的日子。本篤十六世教宗於2007年欽定，在進教之佑聖母紀念日舉行為在中國的教會祈禱日。

教宗良說：「在中國及全世界的聖堂和朝聖地，人們向天主獻上祈禱，作為關懷並關愛中國天主教徒，以及他們與普世教會共融的標記。願聖母瑪利亞的轉禱為他們和我們獲得恩寵，使之能為福音作出有力且喜樂的見證，即使是在考驗中也不例外，並能始終促進和平與和諧。」

教宗由此為和平發出呼籲，說：「我們以祈禱擁抱所有因戰爭而受苦的民眾。我們要為所有致力於對話、真誠尋求和平的人呼求勇氣與堅毅之恩。」

然後，教宗提到另一個紀念日，即方濟各教宗於2015年5月24日頒布《願祢受讚頌》通諭。在這十週年紀念日，普雷沃斯特教宗強調，這道文件在全球五大洲的影響力極大，「廣為流傳，啟迪無數的行動，教導所有人聆聽大地與窮人的雙重呼聲」。在這機會上，教宗也轉向在這道通諭啟發下採取行動的人：「我問候並鼓勵『願祢受讚頌』運動和所有在這方面推動努力的人。」

教宗最後邀請信友注視波蘭神父科斯特卡·斯特雷奇（Stanislav Kostka Streich）的榜樣和見證。這位殉道者前一天24日在波蘭榮列真福品。「他於1938年被仇教者殺害，因為他幫助窮人和工人的善工，使得共產主義的追隨者感到惱怒。」「但願他的芳表尤其能激勵司鐸為福音和弟兄姊妹慷慨獻身。」

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