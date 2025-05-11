教宗良十四世的秘魯歲月：與民同在的傳教士

“一位樸實無華、傳遞著尋求和平希望的人。”這是無玷聖母方濟各會卡琳娜·岡薩雷斯修女，對新教宗曾在秘魯奇克拉約教區度過歲月的回憶。她特別提到普雷沃斯特主教在2023年該地區遭受厄爾尼諾現象襲擊時的艱辛。“他騎馬出發，前往安第斯山區最偏遠的地方。”

（梵蒂岡新聞網）一個充滿喜悅的心，是無畏且勇敢的心，敢於面對羞怯與尷尬。這正是無玷聖母方濟各會的葛蕾絲·卡琳娜·岡薩雷斯·里斯科（Grace Karina Gonzales Risco）修女的心境。在教宗良十四世當選後的第二天，她寫信給梵蒂岡媒體，表達她的喜悅之情，因為“再次聽到了那份引領、那份在尋求和平中滿懷激動的希望訊息”。

修女來自秘魯奇克拉約教區，教宗良十四世在聖伯多祿大殿的陽台上發表講話時特別提及這個教區，問候了“曾陪伴他擔任主教的忠信子民”。對如今身在羅馬的卡琳娜修女和她同會姊妹而言，那句西班牙語問候，彷彿是一場回到過去的心靈之旅，回到她們曾與普雷沃斯特主教一同在南美國家共事傳教的歲月。她寫道：“我深受感動，因為他還記得我們的土地。這個舉動充分體現了他是多麼愛護自己的羊群，從今天起，他會把我們所有人都珍藏在他心中。”

奧斯定會主教

卡琳娜修女的信息太美好了，不該被遺漏。隨後她接受了電話採訪，講述自己在聽到“我們有教宗了”那一刻淚流滿面的情景，並說自己感到被賦予一項“極其重大的使命”——“為他不斷地祈禱。”修女表示，在奇克拉約教區，無玷聖母方濟各會開設了一所學校，而當時的主教與她們關係密切，尤其是在2019新冠疫情期間。“他是一位樸實無華的人，也是一位真誠的奧斯定會士。在教區中，人們都非常愛戴他。他離開時我們很遺憾，我們覺得失去了一個對我們很重要的人，但我們知道他能勝任教宗方濟各托付的使命。”這個使命，即是在2023年起擔任聖座主教部部長，直到他當選教宗。

騎馬奔赴災區的主教

卡琳娜修女至今仍無法忘記的，是2023年厄爾尼諾氣候災害重創秘魯時的情景，暴雨和洪水使秘魯國內外的農業陷入困境。“即使在教區任期的最後階段，主教依然致力於援助工作，尋求資源幫助無家可歸的長者、失去一切的孩童。”修女還補充了一個細節：“他真的是這樣的人，騎著馬前往北謝拉（Sierra）地區”，那是一片安第斯山脈的高山地帶。這個細節揭示了良十四世一個鮮為人知的側面。

修女特別指出，“在秘魯，我們是以路途所需時間來衡量距離的。從教區出發前往那些地區需耗時三到四小時，途中沒有公路，只有曲折的山路才能抵達。”“他真的是一位傳教士。而昨日他所選用的教宗名號也傳達出其生活方向，呼應了良十三世與《新事》通諭，也就是強調教會的社會使命。”

“我希望他能夠繼續沿著教宗方濟各的路線前行，也就是福音的路線——這本來就是歷任教宗共同的路線，每位教宗都在自己的時代和使命中回應天主的召喚。”

卡琳娜修女最後希望天主子民的祈禱成為教宗的力量，願他為世界帶來和平。修女說：“我們真的非常需要和平。願他繼續讓世人感受到天主就在身邊，天主愛我們，愛所有人。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html