教宗接見各宗教領袖：現在是對話和搭橋的時機

教宗良十四世舉行就職彌撒後，隔天接見了非天主教的基督信仰教會團體和其他宗教傳統的代表們。他提及幾位前任教宗的榜樣，承諾要繼續推動大公運動和跨宗教交談。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月19日上午在梵蒂岡接見了基督信仰其他教會團體和其他宗教傳統的代表團。他們於前一天18日參加了教宗就職彌撒。良十四世強調了方濟各教宗在增進普世友愛方面的努力，並且承諾要延續幾位前任教宗，尤其是聖若望廿三世教宗的倡議。

普雷沃斯特教宗表示，頒布《眾位弟兄》通諭的貝爾格里奧教宗，致力於大公運動和跨宗教交談。他尤其「培養人際關係，維持教會聯繫，在相遇中始終重視人的特質」。「願天主幫助我們珍惜他的見證！」

真團結是信仰內的合一

良十四世首先向非天主教的基督信仰教會和團體致詞。他提到今年是尼西亞大公會議的1700週年紀念，強調「唯有在信仰內合一才會是」基督徒之間真正的團結。

他表明，追求眾基督徒之間圓滿且有形可見的共融，是他宗座牧職的首要任務之一。同時，大公運動與同道偕行之間緊密相連。他向在場的代表團保證，他承諾跟隨方濟各教宗的足跡，「促進天主教會的同道偕行幅度」。

懷著人類手足情誼邁上共同旅途

然後，教宗轉向非基督信仰的宗教傳統，指出可以且必須邀請每一個人「懷著人類手足情誼的精神」踏上我們「共同的旅途」。今天是「對話和搭建橋樑的時機」。

良十四世表示，「方濟各教宗在推動跨宗教交談方面做了非凡的努力」。他引用關於人類手足情誼的文件，強調這位先教宗「以言以行開啟了相遇的新道路，提倡以『交談的文化為道路』，以互相合作為行事準則，以彼此了解為方法和標準」。

與猶太教、穆斯林和其他宗教傳統的關係

走在梵二文獻《教會對非基督宗教態度》宣言所奠定的道路上，教宗也強調「基督徒與猶太教徒共同的靈性遺產」，以及不同團體一起進行神學對話的重要性。即使是在「衝突和誤解」時，也應該進行神學對話。

接著，教宗也提到，天主教會與穆斯林「愈加致力於對話與友愛」，其根本態度是「互相尊重與良心自由」。這是「在我們團體之間搭建橋樑的穩固基礎」。

面對其他宗教傳統的代表，例如：印度教、佛教和耆那教等宗教人士，教宗感謝他們「在一個因暴力和衝突而受傷的世界上」為和平作出的貢獻。

教宗最後祈願不同宗教的信徒能攜手合作。這有助於向戰爭、軍備競賽和不公義的經濟說「不」，並且向和平、解除武裝和整體發展說「是」。

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