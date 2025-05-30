教宗邀請重洗派基督徒與天主教徒一起「有勇氣去愛」

在重洗派運動開啟500週年之際，教宗良十四世發表信函，邀請天主教徒與門諾會信徒一起「誠懇且友善地」省思共同的歷史。

（梵蒂岡新聞網）門諾會信徒近日聚集在瑞士蘇黎世慶祝重洗派運動創始的500週年紀念。在此機會上，教宗良十四世於5月29日致函問候慶祝活動參與者，開門見山引用主耶穌復活後的第一句話：「願你們平安！」（若廿21）

教宗指出，慶祝活動在復活期舉行，而且重洗派運動源自於渴望煥然一新、徹底更新的心願。「你們為慶祝活動選擇的格言是『有勇氣去愛』。這首先提醒我們，天主教徒與門諾會信徒需要盡全力活出愛的誡命、基督信徒合一的召叫，以及服務他人的任務」。

教宗邀請門諾會信徒與天主教徒一起誠懇且友善地省思我們共同的歷史，其中包括「痛苦的創傷與敘事方式」。這些「至今影響到天主教會與門諾會之間的關係和印象」。

此外，教宗也敦促要在神學與牧靈方面展開對話，讓對話的果實得以常存（參閱：若十五16）。「這當然不是容易的工作！然而，正是在考驗的特殊時刻，基督揭示了天父的聖意。」耶穌受到法利塞人試探時，闡明最重要的兩條誡命是愛天主和愛近人（參閱：瑪廿二34-40）同樣地，耶穌也正是在受難前夕談論了合一的必要性：「願眾人都合而為一⋯⋯，為叫世界相信。」（若十七21）

教宗還引用了聖奧斯定的懺悔錄：「我的一切盼望全在於祢的無限仁慈。求祢恩賜祢所指示的，吩咐祢的旨意。」（第十卷廿九40）

教宗最後總結道，在我們遭受戰爭摧殘的世界裡，當前治癒和加深友愛的旅途能發揮重要作用。「在建設友愛相遇的文明方面，基督徒越是團結合一，我們為和平君王作的見證就越是效果顯著。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html