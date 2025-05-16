教宗良十四世接見烏克蘭舍夫丘克大總主教

烏克蘭天主教希臘禮基輔大總主教舍夫丘克在與教宗良十四世的會見中向他表達感激之情，大總主教將一幅描繪烏克蘭人痛苦的畫作贈送給教宗。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月15日在宗座大樓圖書室接見了基輔大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）。烏克蘭天主教希臘禮教會領導人感謝教宗本月11日在天皇后喜樂經祈禱活動中的講話，當時教宗提到烏克蘭人的痛苦，籲請達成“真正、公正且持久的和平”，並請求釋放所有俘虜，讓被帶走的孩童回家。

烏克蘭天主教希臘禮教會秘書處的一份聲明寫道，“為烏克蘭人受傷的心靈而言”，教宗的話語“真是在精神上塗抹於傷口的香膏”。

接見結束時，舍夫丘克大總主教贈送給教宗一幅名為《追思禱文》的象徵性畫作，它描繪了烏克蘭人的痛苦。這幅畫由藝術家普盧皮夫（Bohdan Pylypiv）繪製完成，他是在衝突中犧牲的一名士兵的父親。

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