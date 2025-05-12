良十四世：新聞媒體應當締造和平、話語溫和

教宗良十四世接見了在羅馬報道教宗選舉會議的媒體從業人員，敦促他們為真理服務、締造和平。教宗指出，傳媒有助於塑造社會的文化。

（梵蒂岡新聞網）普雷沃斯特當選教宗四天後，5月12日週一在梵蒂岡保祿六世大廳接見了從事媒體工作的男女。他們聚集在羅馬報道教宗方濟各的離世、選舉教宗會議，以及教宗良十四世宗座牧職頭幾天的活動。教宗感謝他們這幾週孜孜不倦地承擔起繁重的工作。

締造和平

新任教宗在講話中首先勉勵傳播界要締造和平，注意如何呈現人和事件。他邀請媒體工作者要推動一種不同的傳播，也就是尋求一種有原則的共識、「不使用爭強好勝的話語、不跟隨攀比的潮流，以及絕對不將尋求真相與愛區分開來」的傳播。

「我們傳播的方式至關重要。我們必須向好戰的文字和畫面說『不』；我們必須抵拒針鋒相對的模式。」

關懷受迫害的記者

接著，教宗提到那些因為報道真相而被關押的記者，再次表示教會對他們的關懷，並為他們的獲釋發出呼籲。教宗指出，他們的磨難提醒世界，表達自由與新聞自由是何等重要。「一個人唯有得知實情，才能自由地作出選擇」。

為真理服務

然後，教宗良十四世感謝記者們為真理服務，尤其是在最近的宗座出缺期講述了沉浸在「基督聖愛的美妙」中的教會。教宗讚許媒體工作者摒棄刻板印象和陳腔濫調，從而與世界分享「我們身份的本質」。

我們時代的挑戰

我們的時代有許多難以描述的議題，因此我們每個人都要克服平庸。教宗表示，「教會必須面對時代提出的挑戰。同樣地，傳播和新聞工作並不與時代及歷史脫節」。教宗引用聖奧斯定的話，說：「讓我們善度生活，時代將會變好。我們就是時代。」

良十四世指出，現代世界會讓我們迷失於「缺乏愛的話語」，例如，意識型態或立場偏私的話語。媒體必須迎向挑戰，以自己運用的話語和採取的風格，引領世界走出這種「巴貝耳塔」。「傳播不只是傳遞信息，更塑造出一種充滿人性的文化」，使得數字領域「成為對話與討論的空間」。

人工智能需要有責任感和分辨力

談到人工智能的流行，教宗表示，人工智能的「巨大潛力」需要人們「有責任感和分辨力，以確保它會被用於增進眾人的福祉，從而能惠及全人類」。

教宗良十四世最後引用方濟各教宗為2025年世界社會傳播日撰寫的文告，鼓勵媒體工作者使傳播不再「充斥著偏見、怨恨、狂熱，甚至是仇恨」。「讓我們不再說好戰的話語，進而幫助世界放下武器」。

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