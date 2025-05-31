教宗祝聖新司鐸：切莫自以為是，以免熄滅傳教熱火

教宗良十四世在聖伯多祿大殿為羅馬教區祝聖11位新司鐸，叮囑他們不可自以為是，卻要為信友騰出空間，做出令人信服的生活見證。

（梵蒂岡新聞網）覆手禮在新司鐸身上更新主耶穌那「使人獲得自由的力量」。教宗良十四世5月31日聖母訪親慶日在聖伯多祿大殿為羅馬教區祝聖11名司鐸，並在講道中如此闡述覆手禮的意義。

教宗在講道中首先指出，在一個對天主的歸屬感越來越薄弱的時代，這些即將被祝聖的司鐸見證出「天主孜孜不倦地聚集祂的兒女，即便兒女們各不相同」，也使他們成為活潑的團體。聖母瑪利亞與表姐依撒伯爾相見時，發自內心詠唱了《讚主曲》，表達出我們是「蒙恩的天主子民」。

接著，教宗從當天禮儀選讀的經文出發，解讀當下發生的事（參閱：宗廿17-18、28-32、36；格後五14-20；若十七6、14-19）。福音記載，耶穌面對「即將來臨的死亡，以及破碎或還不完整的關係」，祂並沒有被壓垮。「相反地，聖神使那些遭受威脅的關係繼續深化」，使之「在祈禱中勝過於死亡」。

教宗由此勉勵那些即將被祝聖的新司鐸效法基督，「做個屬於天主的人、天主的僕人」，與現實世界相連結。天主將有血有肉的人放在司鐸的旅途中，司鐸是「為了他們而被祝聖，不與他們分離，也不把恩典當成某種特權」。為此，教宗叮囑新司鐸切莫自以為是，以免熄滅傳教的熱火。

因著天主子耶穌，我們「得到了成為天主兒女的權力」。教宗勸勉眾人切莫尋求其它權力，然後闡明，「耶穌藉著覆手的舉動接納孩童和治癒病人」，即將舉行的覆手禮則是在新司鐸身上更新主耶穌那「使人獲得自由的力量」。如此一來，新司鐸將「個人的自由、才華和青春活力」都用於耶穌賦予教會的使命上。

在當天的第一篇讀經中，聖保祿宗徒問候厄弗所團體的長老，稱「聖神立他們為監督」（參閱：宗廿28）。教宗解釋道，他們不是被立來「做主人，而是做監督」，因為這是「耶穌的使命」。「我們沒有人是蒙召來取代祂。」正如耶穌升天時說：「我去為你們有益。」（若十六7）同樣地，教宗對新司鐸說：「我們做主教的也讓你們參與使命，並為你們騰出空間。而你們要為信友、為每個受造物騰出空間。」

回到聖保祿的臨別贈言，教宗強調了第二句話：「你們知道，與你們在一起，我始終怎樣為人。」（宗廿18）教宗稱之為「生活的透明度」。「眾所周知的生活、令人信服的生活！我們身處在天主子民中間，好能在他們面前作出令人信服的見證。」「因此，我們要一起促使受傷的教會再次令人信服。」

「復活主耶穌向我們展示了祂的傷痕，寬恕我們、派遣我們」。我們不可忘記，「祂今天也向我們噓了一口氣」（參閱：若廿22），使我們成為希望的使者，「所以我們從今以後，不再按人的看法認識誰了」（格後五16）。「在我們眼中看似破碎和喪失的一切，現在都是修和的記號」。

教宗再次重申：「我們屬於天主！」這是莫大的財富，而且在分享中倍增。我們渴望一起將它帶給天主深愛的世人。教宗最後向即將被祝聖的司鐸表示感謝，也向天主獻上感恩，「感謝天主召叫他們」為天主子民服務。

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