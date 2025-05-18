良十四世：夢想教會成為和好的世界的酵母

在開始伯多祿牧職的彌撒中，教宗被授予肩帶和漁夫戒指。他在彌撒講道中談到合一與愛，以此回應“仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼所帶來的太多傷害“。

（梵蒂岡新聞網）“我無功獲選，以弟兄的身份戰戰兢兢地來到你們面前，希望成為你們的信仰和喜樂的僕人，與你們一起在天主大愛的道路上行走，祂希望我們眾人在一個大家庭中團結合一。”

教宗良十四世的就職彌撒大典於5月18日主日在聖伯多祿廣場舉行，大約 20 萬人參禮。在教宗的話語中穿插著他當選時已經表現在面容上的激動心情，以及因聖伯多祿廣場上海洋般人群中爆發出的掌聲而動容。他們就像貝尼尼的圓柱一樣，圍繞在教宗和整個教會身旁，呈現出喜悅、多彩、期待及獨特的面貌。

以下是教宗良十四世就職彌撒講道的全文：

親愛的樞機弟兄們，

主教和司鐸弟兄們，

尊敬的各國當局和外交使團成員，

我向前來參加禧年善會慶典的朝聖者致以問候！

在我受委託的牧職開始之際，我心懷感激地問候你們眾人。聖奧斯定寫過：“袮創造我們是為了袮，我們的心得不到袮，就不能安息在袮的懷抱中。”（《懺悔錄》一1.1）

最近這段時日，我們經歷了一個緊鑼密鼓的時期。教宗方濟各的辭世令我們滿心悲痛，在那些艱難時刻，我們感到如同《福音》所稱的那些群眾“像沒有牧人的羊”（瑪九36）。不過，正是在主復活的日子，我們得到他最後一次的降福，在復活主的光芒中，我們度過了這個時刻，深信上主決不遺棄祂的子民，在他們失散時將他們聚集，“看守他們像牧童看守自己的羊群”（耶卅一10）。

本著這信德的精神，樞機團召集選舉教宗會議；我們來自不同的經歷和路途，把選舉新的伯多祿繼承人、羅馬主教的心願放在天主的手中。這個牧人有能力守護基督信仰的豐厚遺產，同時能夠將目光投向遠方，設法滿足今日的詢問、不安及挑戰。在你們的祈禱的陪伴下，我們感覺到聖神的作為，祂曉得使不同的樂器協調，讓我們的心弦在同一個旋律上迴盪。

我無功獲選，以弟兄的身份戰戰兢兢地來到你們面前，希望成為你們的信仰和喜樂的僕人，與你們一起在天主大愛的道路上行走，祂希望我們眾人在一個大家庭中團結合一。

相愛與合一：這是耶穌託付給伯多祿使命的兩個幅度。

《福音》的章節予以敘述，將我們帶到提庇黎雅湖邊，耶穌在同一個地方開始了祂從天父接受的使命：“打撈”人類，為將人類從邪惡和死亡的境地拯救出來。耶穌來到湖邊，召叫伯多祿和其他首批門徒像祂那樣成為“漁人的漁夫”；祂復活後，現在應由他們來推進這項使命，不斷地再次撒網，在世界的困境中浮現福音的希望，在生命的海洋中航行，使眾生在天主的懷抱中相會。

伯多祿如何推進這項使命呢？《福音》告訴我們，唯有在自己的生命中體嚐到天主無條件的大愛，包括在挫敗和背叛的時刻，才能做到。為此，耶穌與伯多祿交談時，《福音》使用希臘動詞agapao，指的是天主對我們的愛，祂毫無保留地、沒有算計地奉獻自己，不同於伯多祿回答時所使用的詞，這詞描述的則是友誼之愛，是我們彼此間的愛。

當耶穌詢問伯多祿：“若望的兒子西滿，你愛我嗎？”（若廿一16），此處指的是天父的愛。這好似耶穌在說：唯有明認及體驗這從未缺少的天主之愛，你才能牧放我的羊群；唯有在天主父的愛內，你才能“更”愛你的弟兄們，即為你的弟兄們捨棄性命。

可見，伯多祿被賦予的任務正是“愛的更多”和為羊群奉獻他的生命。伯多祿的牧職正是以這獻身的愛為標誌，因為羅馬教會在愛德中主持工作，她真正的權威在於基督的愛。這絕非以欺壓、宗教宣傳或權術來捕獲他人，而是始終且唯一的愛，就如耶穌所行的那樣。

伯多祿宗徒表示，耶穌是“匠人所棄而不用的石頭，反而成了屋角基石”（宗四11）。如果說基督是基石，伯多祿必須牧放羊群，決不陷於誘惑，成為單槍匹馬的領路人或高高在上的頭目，做托他照管者的主宰（參閱伯前五3）；相反，他應邀服事弟兄們的信仰，與他們同行：事實上，我們眾人都被立為“活石”（同上二5），藉著聖洗聖事蒙召在兄弟共融、聖神的和諧，以及差異的共處中建設天主的宮殿。正如聖奧斯定所言：“教會由所有與弟兄和睦及愛近人的人組成。”（《講道集》359，9）

弟兄姐妹們，我希望這是我們的首要願望：一個合一的教會，即合一與共融的記號，為一個和好的世界成為酵母。

在當今時代，我們仍然看到太多的不和諧，太多由仇恨、暴力、偏見、對差異的恐懼，以及剝削地球資源、將最貧窮者邊緣化的經濟模式造成的創傷。我們希望在這麵團中，成為團結、共融、友愛的一小塊酵母。我們願意謙卑而喜樂地對世界說：你們要注視基督！走近祂！接納祂啟迪與安慰的聖言！聆聽祂愛的建言，成為祂的唯一大家庭：在唯一的基督內，我們是一體。這是我們應一起走的路，不僅在我們之間，也與基督信仰姊妹教會、與那些在其他宗教道路上行走的人、與培養急切尋找天主的人、與所有善心的男女，一起建設一個和平盛行的新世界。

這就是必須激勵我們的傳教精神，不將我們封閉在自己的小團體內，也不覺得自己高於世界；我們蒙召向所有人呈獻天主的愛，以便實現合一。這合一不消除差異，而是珍惜每個人的個人歷史以及每個民族的社會和宗教文化。

兄弟姊妹們，這是愛的時刻！天主的仁愛使我們彼此成為兄弟姊妹，這是福音的核心，今天我們能與我的前任良十三世一起詢問自己：如果這個準則“盛行於世，各種紛爭豈不立即停止，和平或許重返人間？”（《新事》通諭， 21號）。

藉著聖神的光和力量，讓我們建立一個以天主的愛為基礎、以合一為標記的教會，一個向世界張開雙臂、宣講聖言的傳教的教會，放下歷史的困擾，成為人類和諧的酵母。

作為一個子民、作為眾兄弟，我們要一起行走，與天主相遇，也彼此相親相愛。

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