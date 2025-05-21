教宗良十四世今年6月每個主日都將主持彌撒

教宗良十四世預計今年6月每個主日都將主持彌撒，並要在6月份內主持樞密會議，為幾個封聖案進行投票。

（梵蒂岡新聞網）教宗禮儀處發布了2025年6月份教宗的禮儀活動安排。首先，6月1日主日上午10點半，教宗良十四世將在聖伯多祿廣場主持彌撒，這是家庭、兒童、祖父母和年長者的禧年活動之一。

6月8日聖神降臨節，教宗也將於上午10點半在聖伯多祿廣場主持感恩祭。當天也舉行教會運動、善會和新團體的禧年慶典。隔天，6月9日教會之母紀念日，教宗將於上午11點半在聖伯多祿大殿主禮彌撒，歡度禧年的聖座慶典。

同一週，6月13日週五，教宗將於上午9點召開公開常務樞密會議，為幾個封聖案進行投票。15日主日，教宗將與參加體育界禧年活動的人同歡共樂，上午10點半在聖伯多祿廣場主持彌撒。

多地教會將基督聖體聖血節順延至22日主日慶祝，教宗將於22日傍晚5點在拉特朗聖若望大殿主持感恩聖祭，然後參加聖體遊行，前往聖母大殿。27日週五，教宗將於上午9點在聖伯多祿廣場為耶穌至聖聖心瞻禮主持彌撒。

兩天後，6月29日主日，教宗將於上午9點半在聖伯多祿廣場主持彌撒，慶祝聖伯多祿和聖保祿瞻禮。

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