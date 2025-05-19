教宗良十四世與教會：團結與愛的小酵母

聖座傳播部編輯主任托爾涅利撰文，闡述教宗良十四世就職彌撒的講道重點，即：與世俗不同，以及風格。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月18日在彌撒聖祭中開啟他的宗座牧職，在講道裡勾勒出他的牧職計劃。聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）從這篇講道中提出兩大重點，分別是：與世俗不同，以及風格。

托爾涅利指出，要與世俗不同，「因為我們的世界充斥著戰爭、仇恨、暴力、分裂，而伯多祿繼承人以謙遜的話語來宣講愛、團結、憐憫和友愛的福音」，讓人知道天主願意我們屬於唯一的人類大家庭。要與世俗不同，「意味著要為愛、對話和理解作出見證，消除從人心萌生的仇恨和戰爭」。

談到風格，托爾涅利表示，良十四世重申，伯多祿宗座牧職是做「天主的眾僕之僕」，也就是「愛的服務，以及為弟兄姊妹奉獻生命」。這絕非「打壓他人、宗教宣傳或玩弄權勢」，卻「始終且只是效法耶穌」。因此，伯多祿繼承人「必須牧放羊群，同時絕不能陷入誘惑，把自己當成託付於己的人們的主人」。相反地，他必須「愛得更多，為弟兄姊妹的信仰服務，與他們攜手同行」。

為此，普雷沃斯特教宗「邀請我們宣講愛的福音，不將自己封閉在小圈子裡，不可覺得自己高於世界」。「教會是由蒙寬恕的罪人所組成的子民，永遠需要慈悲」。教宗鼓勵眾人「向所有人呈現天主的愛」，在世界的麵團裡，成為「一小塊團結、共融和友愛的酵母」，從而「注視遠方，設法滿足今天的疑問、不安和挑戰」。

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