教宗接受羅馬市長致敬：為你們、與你們，我是羅馬人

教宗良十四世在羅馬市政府台階下方的天壇聖母廣場接受羅馬市長瓜爾蒂耶里的致敬。

（梵蒂岡新聞網）5月25日主日下午將近4點鐘，教宗良十四世從梵蒂岡乘座車前往拉特朗聖若望大殿，經過羅馬市政府台階下方的天壇聖母（Aracoeli）廣場。羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）在那裡迎接教宗，代表聖城羅馬人民向教宗表達敬意。

教宗在簡短的講話中感謝市長和市政府的熱情歡迎。他希望「以人性和文明價值著稱的羅馬能始終如此」，並指出「這些價值從福音那裡汲取生命力」。

如同聖奧斯定所說的名言：「與你們同在，我是基督徒，對你們來說，我是主教」；同樣地，教宗說：「今天我可以說，為你們和與你們，我是羅馬人！」教宗邀請羅馬民政當局和所有市民與他同心協力傳揚福音。

「兩千年來，教會在羅馬推行其使徒工作，宣講基督的福音，投身於愛德工作，教育青年，照顧受苦者，為我們中間的最弱小者服務，培養各種才華。這一切都是關懷人性尊嚴的表達，我們必須始終予以維護，特別是要維護最小、最弱和最窮的那些人的尊嚴。」

最後，教宗感謝羅馬在2025禧年期間款待數以百萬計的朝聖者。「在這神聖的禧年期間，這關切也投注在來自世界各地的朝聖者身上，並在羅馬市政府的努力下加以增進。我為此表示由衷的感謝。」

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