教宗接見澳大利亞總理

教宗良十四世5月19日下午接見了澳大利亞總理阿爾巴尼斯，主要談論了環境保護、人類整體發展、宗教自由，以及天主教會在社會服務方面的貢獻。此外，澳大利亞總理也會見了聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教。

（梵蒂岡新聞網）環境保護、人類整體發展、宗教自由，以及天主教會在服務澳大利亞社會方面的貢獻：這些是教宗良十四世5月19日在梵蒂岡宗座大樓接見澳大利亞聯邦總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）時談論的重點。聖座新聞室指出，澳大利亞總理晉見教宗後，也會見了聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教。

聖座的公告寫道，在聖座國務院的融洽會談中，雙方熱切讚賞聖座與澳大利亞良好的雙邊關係，以及天主教會在社會服務方面的貢獻，尤其是在教育領域。然後，雙方對該國的社會－政治局勢交換了意見，特別談論共同關心的議題，例如環境保護、人類整體發展和宗教自由。

方濟各教宗2018年接見澳大利亞總督

阿爾巴尼斯自2022年起擔任澳大利亞總理，這是他首次晉見教宗。2018年6月25日，澳大利亞聯邦總督科斯格羅夫（Peter Cosgrove）蒙方濟各教宗接見，在會談中探討了全球和區域的移民潮，以及氣候變化的議題。

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