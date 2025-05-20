教宗接見哥倫比亞總統佩特羅

教宗19日接見了哥倫比亞總統佩特羅。然後，佩特羅總統同聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教舉行會談，也提到哥倫比亞的社會政治局勢。

（梵蒂岡新聞網）教宗良十四世5月19日上午在梵蒂岡接見了哥倫比亞共和國總統佩特羅（Gustavo Francisco Petro Urrego）。佩特羅總統這次前來羅馬，是為了參加前一天18日在聖伯多祿廣場舉行的教宗良十四世的就職彌撒。

聖座新聞室的公告指出，佩特羅總統與教宗會晤後，來到聖座國務院，同聖座國務院與各國及國際組織關係部門秘書長加拉格爾總主教進行了會談。在會晤中，“雙方對哥倫比亞和聖座之間的良好關係表示滿意，並強調了教會和哥倫比亞在支持和平與和解進程方面積極且持久的合作”。

雙方也談論哥倫比亞和區域的社會-政治局勢，特別關注與安全、移民潮及氣候變化有關的挑戰。哥倫比亞總統佩特羅前一次來訪梵蒂岡是在2024年1月19日，當時他與方濟各教宗進行了會晤。那是他在2022年8月當選國家元首後、首次與教宗會談。同一年的2月，佩特羅也見過方濟各教宗，那時他是哥倫比亞總統候選人。2015年，佩特羅曾以波哥大市長的身份前來梵蒂岡，參加有關現代奴役和氣候變化的會議。

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